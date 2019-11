Balotelli amenazó con irse de partido por cánticos racistas... ¡y marcó un golazo!

Verona, Italia.

El italiano Mario Balotelli amenazó con abandonar el campo este domingo por recibir insultos racistas en la visita de su Brescia al Hellas Verona, en un partido de la undécima jornada de la Serie A acabado con victoria del equipo veronés por 2-1.

Era el minuto 55 cuando Balotelli bloqueó el partido mientras estaba en posesión del balón cerca del banderín del córner, cogió el esférico con las manos y lo lanzó con violencia hacia las gradas y amenazó con dejar el campo, lamentando cánticos discriminatorios.

Fue acercándose a los vestuarios y el colegiado del encuentro, que al principio había amonestado al delantero italiano por coger el balón con las manos durante la acción, retiró su tarjeta tras enterarse de lo ocurrido.

Mario Balotelli le lanzó el balón a los aficionados que lo estaban insultado. Foto EFE

Interrumpió el partido durante cerca de cuatro minutos, con los compañeros y los rivales que arroparon a Balotelli y le animaron a que siguiera compitiendo, algo que finalmente ocurrió.

El número 45 del Brescia, que había rematado a un poste en la primera mitad, acabó el partido y firmó el gol del 1-2 después de que el Verona consiguiera una doble ventaja con dianas del italiano de origen colombiano Eddie Salcedo y de Matteo Pessina.

Daniele Gastaldello, jugador del Brescia, consuela a Balotelli. Foto EFE

Lo hizo con un tremendo derechazo a la escuadra desde la frontal del área y fue su segundo tanto del año, tras el cabezazo marcado al Nápoles en el estadio San Paolo.

"LOS RACISTAS SON IGNORANTES"

Tras el partido, el entrenador croata del Hellas Verona, Ivan Juric, dijo que "no pasó nada". "No tengo miedo a decirlo. Hoy no pasó nada. Ningún grito racista, nada de nada. Únicamente abucheos y provocación a un gran jugador, eso es todo", dijo.

Con este derechazo respondió Balotelli al racismo para marcar un golazo. Foto EFE

"Los insultos racistas me asquean. A mí me llaman gitano de mierda constantemente, pero hoy no hubo nada. Ni un poco, nadie. Decir lo contrario es una mentira", sentenció.

El agente de Balotelli, Mino Raiola, sí consideró que su representado fue víctima de racismo. "Estamos con Mario y estamos contra toda forma de racismo. Los racistas son unos ignorantes", afirmó Raiola en una reacción transmitida a la AFP.

El delantero italiano después de marcar su golazo. Foto EFE

El fenómeno de los gritos de mono es recurrente en los estadios italianos y, desde el inicio de la temporada, el belga del Inter de Milán, Romelu Lukaku, el marfileño del AC Milan, Franck Kessié, el brasileño de la Fiorentina, Dalbert, o el inglés de la Sampdoria, Ronaldo Vieira, ya han sido víctimas.