Manchester City golea al Aston Villa y recupera el segundo lugar en la Premier League

Manchester, Inglaterra.

El Manchester City del técnico español Pep Guardiola goleó 3-0 al Aston Villa con goles de Raheem Sterling, Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, y se situó a tres puntos del líder Liverpool, que este domingo recibe al Tottenham en la décima jornada de la Premier League inglesa.

Sterling, autor de un triplete el pasado martes en la UEFA Champions League, remató la semana con el tanto que abrió el marcador este sábado contra los "villanos", que mantuvieron su puerta a cero durante toda la primera parte e incluso pudo disponer de un penalti en el minuto 22, pero el árbitro no lo concedió, tras la consulta con el VAR.

Apenas transcurridos 22 segundos del segundo tiempo, Sterling rompió el cerrojo del Aston Villa metiendo el balón entre las piernas del guardameta visitante. De Bruyne aumentó la cuenta en el 65, por medio de un centro que se coló en la portería sin que nadie la tocara, y Gündogan redondeó la goleada a la salida de un córner en el 70.

Con esta victoria el City arrebata la segunda plaza de la Premier al Leicester, que la había ocupado este viernes con su estrepitosa goleada al Southampton (0-9).

OTROS PARTIDOS

El West Ham no pasó del empate en la visita del Sheffield, una de las revelaciones de la temporada (1-1). El cuadro local se desliga de la parte alta, a la que está aproximado su rival, recién ascendido, y que reaccionó en la segunda parte al tanto local anotado por Robert Snodgrass al borde del descanso.

Fue a veinte minutos del cierre cuando el Sheffield sacó provecho de su mejoría gracias al francés Lys Mousset, que llevó a la un pase de Enda Stevens.

La fortuna acompañó al Brighton, que se reencontró con el triunfo en el tiempo añadido de su partido contra el Everton (3-2) gracias a un autogol del francés Lucas Digne (3-2).

El equipo de Graham Potter se puso con ventaja al cuarto de hora con un tanto del alemán Pascal Gross, pero el Everton respondió cinco minutos después e igualó el marcador con una diana en propia puerta de Adam Webster.

El conjunto del portugués Marco Silva dio la vuelta a la situación en el minuto 74, cuando Dominic Calvert-Lewin puso el 1-2. Todo cambió en los diez minutos finales. El francés Neal Maupay transformó un penalti e igualó el choque y en el tiempo añadido, un autogol del exbarcelonista Lucas Digne proporcionó los tres puntos al Brighton.

El Everton, que pareció haber mejorado la pasada jornada, cuando ganó al West ham, sigue amenazado por el descenso que marca el Southampton, sonrojado el viernes por el Leicester (0-9).

El Watford no termina de despegar. Tras diez jornadas disputadas, sigue sin ganar. El equipo de Quique Sánchez Flores, que sustituyó al también español Javi Gracia jornadas atrás, es el único del torneo que no ha ganado. No pudo con el Bournemouth en un duelo que terminó sin goles. Con solo cinco puntos en la clasificación, es colista y tres le separan de la permanencia.