El exfutbolista inglés Paul Gascoigne es absuelto de agresión sexual  

Londres.



La justicia británica absolvió este jueves al exfutbolista Paul Gascoigne, que estaba acusado de agresión sexual por haber besado sin su consentimiento a una mujer en un tren.



Luego de haber descartado en un primer momento la connotación sexual de los hechos, la corte de Teesside (norte de Inglaterra), donde tiene lugar el juicio desde el lunes, declaró asimismo a Paul Gascoigne, de 52 años, no culpable de agresión.



La denunciante afirmó que, durante un viaje en tren entre York y Newcastle en agosto de 2018, Paul Gascoigne, que "parecía estar borracho", le sujetó la cara antes de besarla "en plena boca".

El martes, el antiguo centrocampista aseguró que sólo dio un "pico (beso en la boca) pequeño" a la mujer. Según su versión, dos pasajeras le pidieron en el tren hacerse una foto que realizó la denunciante. Otro pasajero del tren habría gritado que Gascoigne no quería hacerse la foto porque la acusadora era "gorda y fea".



Al día siguiente de los hechos, el otrora astro del fútbol explicó a la policía que dio "un beso en la boca para consolar" a la demandante.



Ante el jurado, su abogada Michelle Heeley defendió que el gesto de su cliente no tenía connotación sexual.



Considerado como uno de los volantes ingleses más talentosos de su generación, Paul Gascoigne se retiró como profesional en 2004.



No es la primera vez que Gascoigne, conocido por sus problemas de alcohol, se encuentra ante la justicia británica. En 2016, sufrió una multa de 1.000 libras (1.170 euros) por haber proferido palabras racistas durante una aparición pública en noviembre de 2015.