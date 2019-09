El Platense presentó a Héctor Castellón como su nuevo entrenador

Puerto Cortés, Honduras.

El entrenador Héctor Castellón fue presentado este martes como nuevo director técnico del Platense de Puerto Cortés por lo que llega a reemplazar al panameño Anthony Torres.

Castellón llegó con Roy Posas de la mano para que se encargue de la preparación de los arqueros con la mira en lo que resta del torneo Apertura 2019-20.

"Ustedes han visto los equipos que dirijo; me gusta el buen trato de pelota y que mis equipos jueguen en el área rival. Aqui no hay misterio, hay que meter gol y que no nos metan goles", comenzó diciendo Castellón en su presentación.

Por su parte Edgar Álvarez, gerente deportivo de los escualos expresó: "El profe Castellón abraza el proceso, lamentablemente no se dieron algunos resultados cuando platicábamos de ser fuertes en casa y, obviamente, el proceso va acompañado de resultados", expuso en relación a la salida de 'Chalate' Torres del banquillo.

En torno a posibles fichajes antes que cierre el mercado de piernas el próximo jueves 5 de septiembre, tanto Castellón como Álvarez advirtieron que lo analizarán hasta que el estratega que hizo campeón al Honduras Progreso en 2015, haya echado un vistazo a la plantilla.

Cabe señalar que el primer entrenamiento del nuevo Platense de Héctor Castellón tuvo como sede la cancha de fútbol de una empresa privada de Puerto Cortés.