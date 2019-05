Eden Hazard está en España y ya posa con la camiseta del Real Madrid

Marbella, España.

Eden Hazard se prepara para fichar por el Real Madrid. El delantero belga se despidió del Chelsea el miércoles tras ganar la Europa League en Bakú contra el Arsenal y ahora disfruta de unos días de vacaciones, los cuales ha elegido pasar en España.

El diario británico Daily Mirror ha cazado a Hazard en las playas de Marbella e, incluso, ha posado con una camiseta del que será su próximo equipo: el Real Madrid.

El fichaje de Hazard por el Real Madrid aún no se ha hecho oficial. El Chelsea aún no ha percibido los 130 millones de euros (115 millones de libras) en los que se ha tasado el traspaso. Pero el centrocampista belga no ha tenido ningún inconveniente en fotografiarse con una indumentaria del conjunto madrididsta.

El diario Marca también publicó estas imágenes de Hazard.

La información la ha publicado en exclusiva Daily Mirror y muestra a Hazard posando junto a un camarero de un bar de Marbella ante una camiseta blanca. El belga se encuentra de vacaciones en la ciudad malagueña con su familia y accedió a la petición del camarero.

Se espera que en los próximos días Hazard pueda posar de nuevo con la camiseta del Real Madrid, pero ya con su nombre estampado en ella. Todo apunta a que la semana que viene se hará oficial su fichaje por el conjunto blanco y podrá ser presentado en el palco del Santiago Bernabéu acompañado de Florentino Pérez.

El belga dijo adiós al Chelsea como campeón de la Europa League. Foto AFP

Hazard se despidió sobre el césped en el que minutos antes fue pieza clave en la conquista del Chelsea de la Europa League: "Cumplí el sueño de jugar en la Premier y ahí estuve durante siete años. Fue en uno de los mejores clubes del mundo y es el momento de buscar nuevos desafíos", dijo el belga.

En los últimos días Florentino Pérez y Sergio Ramos se han mostrado ilusionados con su posible llegada.