Bryan Moya sobre la selección: "Algún día se me dará la oportunidad"

Caracas, Venezuela.

El Zulia Fútbol Club, con el hondureño Bryan Moya como una de sus figuras, debuta la noche de este martes en la Copa Sudamericana, cuando enfrente al Atlético Nacional Potosí en el Estadio Víctor Agustín Ugarte, de Potosí, inmueble situado a 3.976 metros sobre el nivel del mar.

El volante catracho se reporta listo para el reto, en el cual espera impresionar al técnico Fabián Coito de la selección de Honduras. Hoy en entrevista a Diario LA PRENSA, el ex jugador del Olimpia señaló su deseo de vestir la camiseta de la Bicolor.

“Me hubiese gustado tener la oportunidad de estar allí en este momento (campamento de la selección), pero sé, que algún día se me dará la oportunidad, tendré la chance de aportar y de que el profesor me vea,” comenzó diciendo.

Y añadió: “Estoy muy feliz de poder disputar la Copa Sudamericana, esto es la realización de un sueño, disputaré un torneo que es mundialmente reconocido, espero hacer un buen partido y que se pueda hablar bien de mi nivel de juego”, aseveró.

El equipo venezolano dirigido por Francesco Stifano, ya reposa en la ciudad de Potosí, la preparación para evitar que les afecte la altura de Bolivia ha consistido en una “subida progresiva”, hacia los 3,976 metros de altitud de la ciudad sede del compromiso.

Bryan Moya se concentra en los objetivos del club, sin pensar en los obstáculos.

“Los objetivos que tengo para este torneo son muy grandes, a nivel de grupo y en lo personal como jugador del Zulia, aquí estamos todos con el deseo de pasar a la segunda fase y de allí ir poco a poco, tenemos conocimiento de lo difícil que es esta copa, pero solo por ello, no podemos dejar de soñar, espero que podamos sacar un buen resultado y luego cerrar la llave en casa”, indicó.

El ex futbolista del Club Olimpia, está muy claro en sus objetivos, la meta a corto plazo y de manera inmediata es superar el cruce ante el equipo boliviano, su regreso a la selección de Honduras, de la que tuvo una muestra dentro del proceso de Jorge Luis Pinto, se ha convertido en una de esas metas que le quitan el sueño y le motivan a redoblar esfuerzos.

Moya espera ser parte del proceso encabezado por Fabián Coito, sabe que el ciclo recién comenzó, pero hubiese deseado incorporarse al mismo desde su arranque, aun así, él sabe que sus actuaciones son las que le abrirán esa puerta.

“Estando en la liga hondureña me llamaron, espero que ahora que estoy en Sudamérica, participando en otro tipo de futbol se me dé la posibilidad de volver, el profesor Coito por ser sudamericano, ha de tener mucho conocimiento del futbol venezolano, espero que me esté viendo y que algún día me pueda tomar en cuenta, para ello nos mantendremos trabajando día a día”, finalizó.