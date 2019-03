Antony 'Choco' Lozano sobre su sequía goleadora: "No existe ansiedad en mí"

Barcelona, España.

Tras la consecución de la Copa de Cataluña entre semana, el Girona del delantero hondureño Antony 'Choco' Lozano recibe el domingo (a las 9:15 am, hora de Honduras) en el estadio de Montilivi al Valencia, rival que tan solo perdió uno de sus últimos 16 compromisos.

Lozano lleva dos goles en la temporada, ambos en la Copa del Rey, pero no anota en la Liga Española desde el 3 de marzo del año pasado. “Quien me conoce sabe que la ansiedad no existe en mí. Hay que trabajar fuerte y los goles llegarán”, dijo el atacante al programa Acontecer Deportivo.

De su futuro dijo que “la prioridad es seguir jugando aquí (en Europa) y si me muevo será aquí mismo, pero no me puedo cerrar las puertas”, afirmó el jugador que el miércoles ganó la Copa de Cataluña al Barcelona al que derrotaron 1-0.

EMOCIONADO POR FABIÁN COITO

'Choco' Lozano asegura que ya habló con varios compañeros de Selección Nacional de Honduras para tratar la llegada del nuevo entrenador de la Bicolor, el uruguayo Fabián Coito.

“Estuve al tanto de todo lo que tiene que ver con la Selección, no he hablado con él todavía, pero le agradezco que haya tomado la decisión de venir. Tenemos la curiosidad de cómo va a jugar, cómo planteará los partidos”, comentó.

La Selección de Honduras juega el 26 de marzo un amistoso contra Ecuador en el primer partido de Coito y 'Choco' Lozano quiere estar. “Son fechas FIFA, no hay ningún problema. El club está obligado a prestar a los futbolistas en fechas FIFA”, aclaró.