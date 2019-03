Modric confiesa extrañar a Cristiano y lanza crítica a sus compañeros

Madrid, España.

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric, habló en conferencia de prensa en la previa del partido de este martes ante el Ajax por los octavos de final de la Champions League y no dudó en admitir que en el club madridista extrañan al crack portugués Cristiano Ronaldo, quien se marchó a la Juventus de Italia.

De manera directa, el ganador del Balón de Oro aceptó que la ausencia del máximo goleador histórico de la Selección de Portugal ha tenido un impacto muy importante en el funcionamiento del club madridista y le dejó un dardo a sus compañeros del club blanco.

"La ausencia de Cristiano está. Es un jugador que faltaría a todos los equipos. Buscar un recambio para Ronaldo es casi imposible, por lo que ha hecho para nosotros y para este club", comenzó diciendo el croata.

El volante siguió hablando y causó revuelo al dejarle un mensaje polémico a sus compañeros.

"Claro que nos falta Cristiano, pero cuando se fue se intentaba que otros jugadores pudiera cubrir su función y lo que ha hecho. Y eso no es fácil", indicó.

Y añadió: "El club ha puesto fe en otros jugadores como Gareth, Asensio o Karim, ha traído a Mariano y Vinicius lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, pero algunas veces las cosas no salen como queremos. La única manera es trabajar estando juntos. El Madrid siempre vuelve a lo que era".

Modric no dudó en confesar que el problema del Real Madrid es el ataque por lo que les ha pasado factura al ser eliminados de las semifinales de Copa del Rey y ubicarse en el tercer puesto de la clasificación en la Liga de España.

"Cristiano ha metido 50 goles por temporada y no puedes encontrar, al día de hoy, alguien que meta tantos. Algunos tenían que dar un paso adelante y, no meter 50, pero por lo menos lo que nos falta: dos tres jugadores que metan 15-20 o 10 goles. Y esto no lo tenemos. Por eso yo creo que es nuestro mayor problema este año”, dijo.