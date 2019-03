San Pedro Sula, Honduras.

El seleccionador de Honduras, Fabián Coito, ya lleva más de una semana en el país. Ahora tiene más claras algunas ideas para su proyecto con la Bicolor. Comienza a hablar de trabajo y de microciclos.

El DT sabe lo que pretende de sus jugadores y lo que quiere conseguir de ellos. “Le doy mucha importancia a la parte humana”, sostiene. Elogia las condiciones que ha visto del futbolista hondureño y espera aprovecharlas en el camino rumbo al Mundial Qatar 2022. Coito conversó unos minutos con LA PRENSA.

__¿Cuáles fueron sus primeras reflexiones cuando escuchó la propuesta de ser el entrenador de la Selección de Honduras?

Primero, el orgullo de ser considerado para ser el entrenador de la selección de un país y encabezar un proyecto deportivo de una nación futbolera. Esa fue la primera sensación y después lo consideré un gran desafío y por eso decidí asumirlo.

__Usted estuvo en el país hace años, ¿cuál es el cambio que más le ha impresionado?

La ciudad (Tegucigalpa) está más grande. Es más difícil circular que en aquel tiempo. No la he podido recorrer, pero he visto edificios y cosas diferentes a aquella época y eso que recién vengo. Fui a San Pedro Sula y también ha crecido, por lo tanto he visto un desarrollo en Honduras.

__¿Cuál es su expectativa sobre este proyecto, ¿ya está la planificación?

A corto y mediano plazo sí, estamos conociendo lugares, estadios, los futbolistas, el campeonato local; yo tengo ideas que he compartido con Jorge Salomón. Quiero encarar un microciclo como disparador de conocimiento con los futbolistas, que ellos conozcan nuestra forma de trabajar y también nos sirva como preparatorio del partido con Ecuador y lo inmediato que es la Copa Oro.

__¿Cuáles serán las primeras palabras que les dirá a los jugadores cuando los tenga de frente en el primer microciclo?

Pues saludarlos y felicitarlos por estar en la Selección Nacional, decir cosas que para nosotros son muy importantes que las tenga un grupo. Además, planificar cuáles son los objetivos y cómo nosotros imaginamos llegar a lograrlos.

__¿Cómo define su filosofía de trabajo?

Creo que le doy mucha importancia a la parte humana del futbolista y a los vínculos de la persona. Generar un clima muy cómodo al jugador que le permita rendir al máximo de sus posibilidades y también con una metodología de trabajo que sea amigable y agradable para el jugador.

__¿Cuál es su impresión del jugador hondureño?

Tiene características definidas: es fuerte, agresivo, rápido y potente; cosas muy valederas para el fútbol. Cuando tenga contacto con ellos voy a percibir un poco más de su parte cognitiva y conceptual de lo que ellos han percibido en el exterior (legionarios), de lo que son capaces de venir a hacer a este equipo que vamos a formar. En el punto de vista local cada uno debe apuntar a crecer.

__Muchos expertos hablan que una de las principales falencias del hondureño es la falta de inteligencia emocional.

Primero, tengo que percibirla y detectarla. Segundo, en caso de existir, está la superación personal y la capacidad para revertir situaciones adversas es muy importante en el futbolista y eso hay que trabajarlo, hablarlo y estimularlo. Así se va incorporando al jugador y va quedando en el perfil del equipo.

__Dentro de su equipo de trabajo cuenta con algún experto en psicología que trabaje con los jugadores en partidos de presión.

Diría que esos son aspectos puntuales para una determinada situación. Estamos armando todas las áreas de trabajo y eso yo no lo descarto. No sé si incorporarlo en forma permanente o tenerlo para partidos de presión.

__¿Está decidida la sede de la Selección Nacional?

Para el primer microciclo sí, San Pedro Sula es el lugar elegido. Me gustaría mucho integrar a todo el país, que la Selección recorra el país, que la gente conozca su Selección, pero por supuesto que vamos a aprovechar todo lo que San Pedro ya tiene en logística e infraestructura, hoy por hoy es el lugar ideal.

__¿Cuál es su postura respecto a su falta de experiencia en selecciones mayores?

No creo que sean críticas, son opiniones. Igual hay que trabajar y mostrar cuál es mi capacidad, que solo la va a demostrar el tiempo. Opinar de opiniones no se puede hacer, hay que trabajar y cambiarlas.

__Antes de dormir en qué piensa. ¿Tiene miedo al fracaso?

No, todo esto que vos decís de críticas y exigencias nosotros las metemos en una bolsa que se llama presión, esta (la presión) es un privilegio que la pueden tener solo algunos. Dirigir a la Selección Nacional es un privilegio. Si no fuese difícil cualquiera lo podría hacer y mi desafío es estar a la altura de la confianza.

__¿Usa la tecnología?

Por supuesto, es imposible no trabajar con tecnología al servicio de la preparación de un equipo.

__¿Es un hombre de redes sociales?

No, porque por el fútbol las personas que logramos determinada notoriedad, las redes son un poco ingratas, la personas en el anonimato comentan cosas que me parecen fuera de lugar. Sí la uso para informarme.