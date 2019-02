Luis Garrido: “Sería muy lindo anotar en algún momento”

San José, Costa Rica.

El actual director técnico de la Liga Deportiva Alajuelense, el colombiano Hernán Torres, desea despertar el poder ofensivo en los hombres del medio campo, entre los cuales se encuentra el hondureño Luis Garrido, que aún no anota un gol en su destacada carrera como profesional.

El deseo de Hernán Torres ya se construye en los entrenamientos, donde el hondureño afina la puntería para un eventual encuentro con el fondo de las redes; sin embargo, el futbolista expresó en exclusiva para Diario LA PRENSA que anotar un gol no es algo que le quite el sueño.

“La verdad, eso es lo que desea el profesor, así lo ha expresado, y estoy tranquilo acatando las indicaciones que se me han dado. Me agrada la idea de agregarle más obligaciones al trabajo de los centrocampistas. Para mí sería muy lindo anotar en algún momento. Claro que será un momento especial, pues sería el primero en mi carrera, pero siempre lo más importante es que el equipo gane, porque igual, Garrido siempre celebra como si él hubiera marcado”, acotó el medio del Alajuela.

Garrido tiene muy claro cuál es su trabajo dentro de la cancha, se siente feliz realizándolo y nos expresó que nunca ha sentido la necesidad de vivir ese sentimiento con el como protagonista; su satisfacción es ver al equipo cosechando victorias, independientemente del que anote los goles. El exjugador del Houston Dynamo disfruta del impacto que tiene en el juego a través de su tenacidad defensiva en el medio campo, sitio donde se ganan o se pierden los partidos sin anotar goles.

“Tuve una ocasión de gol en la cual estaba listo para hacerme famoso, sucedió aquí en Costa Rica durante el torneo pasado. La tenía clara para meterla y en eso llegó Alex y me la quitó”, comentó entre risas. Para luego agregar: “Lo celebré como si lo marqué, lo disfruté muchísimo, pues para mí es más importante el equipo, la tranquilidad de la afición, y ni siquiera reparé en que esa era la oportunidad de anotar mi primer gol. La verdad, eso no es algo que me quite el sueño”, resaltó.

Luis Garrido disputa su tercer campeonato con la Liga Deportiva Alajuelense.

¿Cómo se imagina su primer gol?

Así como dice el profe, puede ser un golazo, un gol de suerte o de gorra, lo importante es que la pelota cruce la línea de gol. La verdad es que no importaría, sería algo maravilloso, grandioso. Para mí sería una bendición que recibiría con mucha humildad. No me imagino anotando golazos de chilena o de esa índole, pero para mí lo importante sería que la pelota entre.

¿De qué manera se mira celebrando un gol?

De la única manera que podría celebrarlo es de rodillas con las manos en alto dedicándoselo a Dios y agradeciéndole la oportunidad que me dio de volver a jugar después de lo que me sucedió (grave lesión de rodilla en 2015). Sin su obra en mi vida nunca hubiese puesto un pie en una cancha de fútbol, por eso se lo dedicaría a él.

¿De qué manera cree que la afición viviría el primer gol de Luis Garrido?

La verdad es que no sé cómo sería, tendría que vivirlo, pero sí le puedo garantizar que será una locura. La afición me muestra un amor incondicional cuando estoy jugando y no me quiero imaginar cómo reaccionarán si algún día llego a marcar. Vamos a esperar y espero poder darles esa alegría en algún momento.

He pensado en un titular para ese momento, ¿qué le parecería que Diario LA PRENSA publique “Costa Rica vive el nacimiento de Garrigol”?

Me encanta el nombre de Garrigol, expresó entre risas. Ponga el titular de esa manera, cuando ocurra prometo compartirlo en todas mis redes sociales.

SU PRESENTE EN COSTA RICA

Sobre su presente en la Liga Deportiva Alajuelense destacó: "Estoy muy contento aquí, me han tratado muy lindo y estoy en un club grande con cuatro hondureños como compañeros de equipo. Esta es una bendición muy grande y estamos disfrutando el momento".

El oriundo de Jutiquile, Olancho, se encuentra muy agradecido con el Alajuelense. “Después de que me botaron del Olimpia sentí como que nadie confiaba en mí, muchos pensaban que ya estaba acabado, y en eso vino este equipo y me abrió las puertas. La afición me dio su cariño de inmediato, de la manera que llegué a este equipo y como me recibieron me ha cambiado totalmente. Mi compromiso es muy grande con ellos”, contó el contención de 28 años.

Y agregó el mundialista Sub-17 en Corea 2007, Olímpico Sub-23 en Londres 2012 y en Brasil 2014: “No pienso mucho en cambiar de equipo, estoy muy feliz aquí, y aunque sé que es más fácil desde Costa Rica ir a otra liga de mayor prestigio mi compromiso es con el club. De darse una oportunidad de salir será la directiva la que tomará la decisión de cederme o no, aquí estoy muy conforme, aunque no cerramos ninguna puerta; pero sí quiero dejar claro que en Costa Rica soy Liga Deportiva Alajuelense y no jugaría con nadie más”.