"Primitivo Maradiaga se desahoga: "Me he sentido triste y decepcionado”

San Pedro Sula, Honduras.

Los micrófonos mantienen a Ramón “Primitivo” Maradiaga ligado al fútbol. El cuatro veces campeón de Liga Nacional con Motagua siente que esta actividad le da oportunidad de mantenerse cerca de la pelota.

En esta conversación con LA PRENSA, Primi nos platica sobre qué ha sido de su vida luego de que la Fifa lo suspendiera por dos años sin ejercer cualquier actividad como técnico. El ente rector del fútbol mundial consideró al entrenador hondureño partícipe de una trama en la que se ofrecieron sobornos a los jugadores de la selección de El Salvador.

Él nos dijo que su único pecado fue quedarse callado porque sabía que sus dirigidos dirían que no. En este momento, el hombre que fue seleccionador de Honduras, Guatemala y El Salvador no sabe qué será de su carrera como DT.

¿Qué ha sido de Ramón Maradiaga tras ser suspendido por la Fifa?

Me he enfocado en pasar con la familia, me he dedicado a buscar trabajo para sustentar los compromisos y necesidades que he contraído. En lo particular seguir capacitándome, buscando cosas que vengan de la evolución del fútbol en general.

La vida es un constante buscar de oportunidades.

Totalmente y en eso estoy enfocado.

¿Y en los medios cómo se ha sentido?

Bien, me he encontrado con esa oportunidad de comentar fútbol que me han brindado Marlon Mejía y Raúl Valladares e indudablemente Canal 11. Me han dado la oportunidad de introducirme o, como digo yo, invadir un campo en el que quizás no esté tan preparado, pero me he sentido bien.

¿Y de esta experiencia con los micrófonos qué es lo que más le gusta?

Pues que estoy en mi campo, lo que ha sido mi actividad y quizás no tengo la preparación, pero sí el entusiasmo y el interés. Me da la oportunidad de mantenerme cerca de este apasionante deporte.

Al menos usted tiene muchos amigos periodistas.

Intentamos ser amigos, es una labor difícil porque en el fútbol es muy complicado tener amigos periodistas porque algunos crean cierta posibilidad para tener información y en ese caso, yo establezco qué amistad es una cosa y trabajo otra.

No busco generar un interés, que me anden promocionando o que alguien particular quiera sacar ventaja de una información que compete solo a una institución.

Usted dijo cuando se dio la suspensión de la Fifa que pensaba en el retiro, ¿mantiene esa idea o está ansioso?

Mire, ansioso bajo ningún punto. Si expresé eso no lo voy a negar porque me sentí triste y decepcionado, lo puedo decir así. Nunca pensé que llegara a ocurrir una situación de esa naturaleza. Estoy ahí. Apelé porque familiares y amigos me lo pidieron que no dejara esto así, pero Dios dirá si al final de la suspensión, hay alguna posibilidad y si no, pues veré qué puertas se pueden abrir.

¿Y cómo va el proceso de apelación?

De momento no tengo ninguna información al respecto. Me dejaron entrever que para estas fechas podía haber una resolución con relación a la apelación que interpusimos.

¿Pero usted se siente un técnico de fútbol todavía?

Esa profesión no la voy a ver como comúnmente solemos decir, el exjugador o el extécnico, cosas que yo no comparto, aunque respeto. El tiempo lo dirá, Dios sabrá sí abre una nueva posibilidad más adelante o esta llega.

¿Dependerá de las opciones entonces?

Exactamente, ya no dependerá de mí.

Mientras tanto, he conocido que impartirá un curso.

Sí, he sido invitado por Cidemuch en Choloma. La invitación es para participar en el Chologol y dentro de la plática surgió la posibilidad de dar una charla a técnicos, hablando de sistemas de juego, ejercicios tácticos y vivencias personales. Espero llenar las expectativas de las personas que concurran.

Y al Chologol usted siempre llega a dar espectáculo...

Sí, no soy un exjugador, simplemente un jugador en retiro que cuando me invitan a este tipo de eventos tratamos de colaborar con el talento que nuestro Señor nos dio.

Este tipo de invitaciones le hacen ver que los amigos se mantienen con usted.

Podemos decir en primera instancia los amigos; segundo, la huella que de alguna manera dejamos en nuestro andar como jugador y técnico. He sido invitado a Santa Bárbara, La Ceiba, San Pedro Sula y donde más he concurrido en Choloma y San Pedro Sula.

Hay algo que no puedo dejar de preguntar. ¿Siente que está injustamente fuera del fútbol?

Se la contesto con gusto. Sí, injustamente, porque no fui partícipe de nada anormal, simplemente y, esto lo reconozco, fue haberme quedado callado, consciente de que los jugadores no iban a aceptar determinado ofrecimiento, pero indudablemente que buscaron con quién dejar una sensación o aviso de lo que se puede dar en el futuro y recayó sobre mí esa decisión.

¿Ha derramado alguna lágrima?

Ehhh... No, me he sentido triste, eso sí, porque me inhabilitaron para no estar en la actividad que yo más anhelo en mi vida.

¿Pero se siente completamente limpio?

Totalmente, libre de corazón y de pensamiento.