San Pedro Sula, Honduras.

Tras la paliza de 2-6 encajada ante Santos Laguna, el entrenador Héctor Vargas del Marathón dio la cara y compareció en rueda de prensa luego de la humillante derrota por la ida de octavos de final de la Champions League.

"En la cancha fue complicado manejar el partido. Nos desnudamos con algunas cosas que no pudimos hacerlo. Hemos encajado bastante goles", comenzó diciendo el estratega argentino.

Una de las grandes interrogantes fue sobre el hecho de que el central brasileño Caue Fernandes fue colocado en el 11 titular, generando una gran sorpresa en la afición verdolaga ya que no ha sido constante en lo que va de la campaña.

"La urgencia de partidos hizo que pusiera a Caue (Fernandes). No nos alcanzó para lo que queríamos y el resultado se quedó corto. Caue es la única opción que tenía .No incluí a Bryan Martínez o a Kevin Espinoza porque su velocidad no eran para este partido", indicó Vargas.

El entrenador del Marathón también se refirió sobre los problemas que ha sufrido para poder reforzar al equipo sampedrano.

"Hicimos goleador a Yustin Arboleda y buscamos compañía para él por la situación económica. Un solo jugador del Santos es superior su ficha que todo el Marathón", dijo.

Y añadió: "El nivel del fútbol mexicano y la inversión es muy grande. Necesitas mucho dinero o mucha preparación y nosotros empezamos tarde. Es difícil hacerle frente a un club mexicano".

Por último, el DT del Marathón reconoció que es imposible que el club sampedrano pueda remontar el 2-6 en Torreón en el duelo que se realizará el próximo miércoles 27 de febrero.

"No vamos a ser ilusos. Tenemos que aprovechar el nivel de competencia. Esperaremos otra oportunidad. Hay que ser realistas. El viaje a México nos servirá para agarrar experiencia internacional", señaló.