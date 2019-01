Bryan Róchez: "Ese gol a Casillas tiene algo especial"

Lisboa, Portugal.

Los goles son amores, y el delantero hondureño Bryan Róchez se ha enamorado perdidamente de ellos en esta temporada. Esta semana vivió en Europa su momento más sublime al anotarle al Porto y, pese al resultado adverso (3-1), el seleccionado nacional ve con buenos ojos el rendimiento del club.

Anotarle a Iker Casillas, exjugador del Real Madrid y de la selección de España y que ahora juega con el campeón luso, ha sido algo muy significativo para él, según explicó en exclusiva a Diario La Prensa.

“La verdad es que ese gol tiene un condimento especial. Estoy muy agradecido con Dios por la oportunidad de marcar, pero lastimosamente el resultado adverso en ese momento me privó de disfrutarlo a plenitud. Individualmente sumo uno más a la cuenta, seguimos creciendo en ese sentido, pero no se disfrutan tanto los goles si no vienen acompañados de victorias”, aseguró el delantero de 24 años de edad.

“Uno trata de verlos como rivales nada más, pero creo que a más de a uno le habrá pasado que al tenerlo en el campo te pones a pensar en que creciste viéndolo, que llevas muchos años siguiendo su carrera, y de repente te ves enfrentándolo. Son lindas experiencias y tratas de mostrarte, ya que pese a todo, su trayectoria, es tu rival en ese momento. Esas situaciones te permiten crecer, y la verdad es que no todos los días entras al terreno de juego para enfrentar a una leyenda como Casillas, solo te queda disfrutarlo”, aseguró Róchez.

Usted compartió camerino y cancha con Kaká en el Orlando City de la MLS, ahora enfrentó a Iker, ¿qué tanto se hace sentir la presencia de estos íconos una vez que pisan el terreno de juego?

Ellos desde que llegan a un equipo su presencia se hace sentir, no solo en la cancha, sino dentro del camerino y en la cultura del equipo. Su sola presencia denota mucho liderazgo y seguridad en la cancha, y uno que es el rival lo nota. Lo estuve observando y me percaté de lo respetado que es y presencié cómo se siente su voz de mando en el grupo.

Lo de Kaká lo viví en carne propia y fue una experiencia enriquecedora, a uno solo le queda aprender y disfrutar.

Se corrían 39 minutos de partido y llegó su momento, ¿hábleme de ese gol anotado a Iker Casillas?

La acción surge en un pase medido hacia Palocevic, él la recibe e intenta patear hacia marco, en ese instante intentaba salir del fuera de juego. A primera instancia esa fue mi reacción, pero en ese momento al quedarme el rebote le pegué y me pude percatar que había un defensor que me habilitaba y gracias a Dios se dio el gol.

¿Luego del partido tuvo la oportunidad de tener algún contacto con Casillas?

No se pudo, luego de cada partido ellos se reúnen en el medio del campo para sostener una charla entre jugadores. Personalmente estaba muy molesto por la derrota y solo me marché al camerino. Ya en el camerino no logré verle tampoco.

¿Cómo toma este su momento más dulce a nivel internacional?

Con tranquilidad y también lo disfruto como tal, pues es el fruto del trabajo de uno. Este es un momento muy dulce, después de las cosas que sucedieron en mi carrera durante el pasado. En ocasiones, pese a los sacrificios que realizas, la suerte no te acompaña, entonces como futbolista siempre quieres vivir este tipo de momentos, y mi tiempo ha llegado.

¿Considera que a sus 24 años ya ha alcanzado esa madurez futbolística que requiere el éxito?

Todos los días aprendes y creces, soy todavía un jugador joven que le falta mucho por vivir, experimentar y disfrutar en el fútbol. Este momento no va a ser eterno y debo estar listo para enfrentar las tempestades, pero sin duda a esta edad he vivido muchas cosas y ellas me han hecho mejorar.

¿Se siente merecedor de oportunidades en un club más grande?

Estamos esperando que se pueda dar alguna situación; no hay prisa, vivimos el día a día con la ilusión de buscar otros destinos, pero si no se abren esas puertas seguiré en este club, donde estoy muy tranquilo. La institución está feliz conmigo y lo más importante de todo es que mi familia está muy cómoda aquí.