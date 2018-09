La terrible confesión de Salvador Cabañas luego de la tragedia que cambió su vida

Asunción, Paraguay.

El lunes 25 de enero de 2010 fue el día que cambió por completo la vida de Salvador Cabañas. El exdelantero paraguayo estaba en el tope de su carrera, pero todo terminó de golpe con un balazo en su cabeza en un bar al sur de la Ciudad de México.

El goleador del América de México, que estaba por dar el salto al fútbol europeo, debió retirarse del fútbol tras recibir ese disparo mientras estaba en una discoteca en Michoacán. No obstante, al extraordinario delantero guaraní, ese calvario le dejó un aprendizaje inmenso.

"Me doy cuenta ahora que cuando uno juega eres figura y cuando no, ya después nadie te hace caso. Es ingrato. Yo era ídolo en Paraguay. Nadie de la Asociación Paraguaya de Fútbol y ningún compañero se acercó en mi peor momento. La gente común sí se acuerda de mí, los respeto mucho y eso es lo que te levanta siempre. Así es la vida. Parte de la vida del fútbol es así", expresó Cabañas en una entrevista con Telefuturo.

Salvador Cabañas se convirtió en un ídolo del América de México.

Cabañas era el comandante y el líder de goles en el Club América. También era el capitán de la selección paraguaya, la cual ya tenía todo preparado para jugar la Copa del Mundo en Sudáfrica.

El ex delantero de 38 años, explicó que al momento de la tragedia, él estaba por realizar la transferencia de su vida: "Había firmado un pre-contrato por 1.700.000 dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Manchester United. El América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme (en forma momentánea). Ahí, cuando uno está bien, siempre están contigo. Te agradecen y todo. Pero después se olvidan de muchas cosas".

En 2014, se enfundó la camiseta del Club Deportivo Tanabí, de la serie B del campeonato de São Paulo. No pudo hacer mucho allí y decidió retirarse.

Salvador Cabañas ahora vive lejos de todo lo que le dio el fútbol. Actualmente, vende pan en su pueblo: "Voy a salir adelante. Repartimos por los alrededores de Itaguá, Ypacarai, San Bernardino (afueras de la capital). Me gusta el trabajo. La gente me reconoce y me pregunta sobre fútbol. Me divierto mucho".

El exfutbolista ahora vende pan en su pueblo natal.

Cabañas llegó a ser un referente del conjunto americanista ya que marcó 66 goles en 115 partidos y logró salir goleador dos veces de la Copa Libertadores (2007 y 2008).