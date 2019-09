Latinos se unen a la secuela de “Escuadrón suicida”

CALIFORNIA.

El cineasta James Gunn publicó en su perfil de Twitter el reparto de la segunda parte de Escuadrón suicida, que contará con los actores latinos Joaquín Cosío y Juan Diego Botto junto a intérpretes como John Cena, Idris Elba, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney y Viola Davis.

La segunda parte de Escuadrón suicida se estrenará en agosto de 2021 bajo la dirección del cineasta Gunn y no será una continuación como tal de la anterior entrega, sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un elenco mayoritariamente nuevo. Por ejemplo, Will Smith no repetirá en la nueva cinta, a diferencia de Robbie (Harley Quinn), Kinnaman (Rick Flag), Davis (Amanda Waller) y Courtney (Captain Boomerang), que encarnarán los mismos papeles de la película original.

Entre las nuevas incorporaciones figuran el actor y luchador profesional John Cena junto a Taika Waititi, Peter Capaldi, Idris Elba, Storm Reid, Pete Davidson, David Dastmalchian y Daniela Melchior.

Alice Braga, Michael Rooker, Joaquín Cosío, Mayling Ng, Sean Gunn, Jennifer Holland, Juan Diego Botto, Tinashe Kajese, Julio Ruiz, Steve Agee, Flula Borg y Storm Reid cierran el largo reparto que actuará en la cinta.