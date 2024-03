¿Cuándo es tiempo de renovar el polarizado de su vehículo?

El mercado mundial de polarizado de cristales vale más de 10 mil millones de dólares . Esto se debe a que muchas personas utilizan polarizados para ventanas para protegerse a sí mismas y a sus vehículos.

Hay varias señales que indican que es necesario reemplazarlo. Repasemos algunos de los signos más comunes.

1. Burbujeando o pelándose. Una de las señales más obvias de que es necesario reemplazar el tinte de la ventana de su automóvil es que burbujea o se pela.

Si el polarizado de la ventana no se instala correctamente, puede ser más propenso a burbujear o pelarse. Esto puede ocurrir si la superficie de la ventana no está preparada adecuadamente o si el polarizado no se aplica de manera suave y uniforme.

Los polarizados para ventanas más baratos o de menor calidad pueden ser más propensos a burbujear o pelarse debido a materiales o adhesivos de calidad inferior. La exposición al calor excesivo, como la luz solar directa, puede hacer que el tinte de las ventanas se expanda y contraiga, lo que provocará burbujas o descamación.

Con el tiempo, el polarizado para ventanas puede volverse quebradizo y comenzar a desprenderse o a formar burbujas debido a la edad y la exposición a los rayos ultravioleta.

Si nota burbujas o descamación en el tinte, significa que el adhesivo está fallando y es hora de reemplazarlo.

2. Desvanecimiento o decoloración. Si el polarizado de la ventana de su automóvil ha comenzado a desvanecerse o cambiar de color, puede que sea el momento de reemplazarlo. Con el tiempo, la exposición a los rayos ultravioleta del sol puede hacer que el polarizado de las ventanas se desvanezca o se decolore. Esto se debe a que los rayos ultravioleta descomponen el tinte o los pigmentos del tinte.

Los polarizado para ventanas más baratos o de menor calidad pueden ser más propensos a decolorarse o decolorarse debido a materiales, polarizado o pigmentos de calidad inferior.

Una mala instalación también puede hacer que el polarizado de las ventanas se desvanezca o se decolore. Por lo tanto, si usted mismo instaló el polarizado de ventanas, podría ser el momento de contratar a profesionales para rehacer el trabajo de tintado de ventanas automático .

Si el polarizado no se instala correctamente, es posible que no se adhiera correctamente a la ventana, lo que permitirá que los rayos UV penetren en el tinte y provoquen que se desvanezca.

El uso de productos de limpieza fuertes o materiales abrasivos para limpiar el tinte de las ventanas puede hacer que se desvanezca o decolore con el tiempo. La exposición a factores ambientales como la contaminación, la suciedad y los productos químicos también puede hacer que el polarizado se desvanezca o se decolore.

