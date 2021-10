¿Cómo evitar el cáncer de mama?

Redacción. No existe una forma mágica para prevenir el cáncer de mama, aunque sí hay cosas que se puede hacer para reducir las probabilidades de contraerlo.

Muchos factores de riesgo están fuera de nuestro control, como nacer mujer y envejecer. Pero otros sí pueden evitarse dejando malos hábitos y sustituyéndols por buenas prácticas.

¿Existe un vínculo entre la dieta / vitaminas y el riesgo de adquirir cáncer de mama? El posible vínculo entre la alimentación y el llegar a padecer esta enfermedad no está claro, pero es un área de estudio activa.

Algunos estudios han sugerido que una dieta abundante en verduras, frutas y productos lácteos ricos en calcio, pero baja en carnes rojas y procesadas, podría ayudar a reducir el riesgo de contraer cáncer de mama.

La mayoría de estas investigaciones no han encontrado que la reducción de la ingesta de grasas tenga un efecto importante sobre la predisposición al cáncer de mama (aunque algunos han sugerido que podría ayudar a reducir las posibilidades de morir por esta enfermedad).

Pero el hecho de que la ciencia no sea clara al respecto no significa que no tenga sentido llevar una alimentación saludable.

Una dieta baja en grasas, carnes procesadas y rojas, y bebidas azucaradas, pero rica en frutas y verduras, claramente puede tener muchos beneficios para la salud, incluida la reducción del riesgo de algunos otros tipos de cáncer.

Mujeres, con mayor riesgo. Si eres una mujer con mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama (por ejemplo, porque tienes un fuerte historial familiar de padecimientos de la enfermedad, o una mutación genética conocida que aumenta el riesgo contra la misma, como en el gen BRCA1 o BRCA2, o ha tenido DCIS o LCIS), hay algunas cosas que puedes hacer que podrían ayudar a reducir las probabilidades de adquirir cáncer de mama (o ayudar a encontrarlo temprano).

Puedes, por ejemplo, buscar asesoramiento genético y pruebas de riesgo de cáncer de mama (si aún no te las has realizado)

Para la pequeña fracción de mujeres que tienen un riesgo muy alto frente a este cáncer, como por una mutación del gen BRCA, la cirugía para extirpar las mamas (mastectomía profiláctica) puede ser una opción.

Otra opción podría ser extirpar los ovarios, que son la principal fuente de estrógeno en el cuerpo. Si bien la cirugía puede reducir el riesgo de cáncer de mama, no lo elimina por completo y suele tener sus propios efectos secundarios.

Tu médico especialista puede ayudarte a determinar tu nivel de riesgo para adquirir la enfermedad, así como también cuáles opciones, si las hay, podría ser la adecuada para ti.

Pero hay muchas buenas noticias sobre el cáncer de mama en estos días.

Los tratamientos siguen mejorando y sabemos más que nunca sobre formas de prevenirlo. Ocho sencillos pasos te pueden ayudar a ponerte un escudo contra esa terrible enfermedad. No todos se aplican a todas las mujeres, pero juntos pueden tener un gran impacto.