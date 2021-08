Los beneficios de un buen masaje

Detente y piensa que, tras lidiar con un prolongado confinamiento y sus consecuencias debido a la pandemia, quizá sea el momento de incluir como prioridad tu salud física y mental.



Respirar, desconectar, purificar y reconectar son algunas de las premisas “wellness” o de bienestar. Para lograrlas suelen incluir actividades que revitalizan al cuerpo (circuitos de spa, reflexología, programas de desintoxicación y ejercicio al aire libre) junto con otras que nutren a la mente y al espíritu (sesiones de meditación y retiros de silencio o yoga), por ejemplo.



Algunas personas todavía asocian el concepto de bienestar solo con el lujo, los mimos y la belleza. No obstante, cada vez son más quienes lo relacionan tanto con adquirir salud física, emocional y espiritual como con aprender a alimentarse de manera saludable y, por ende, tener una mejor calidad de vida.



Si al “wellness” se le agregan dosis altas de “mindfulness” (esa milenaria disciplina que enseña a tomar conciencia plena de las experiencias y a concentrarse en el aquí y el ahora poniendo atención en pensamientos, sensaciones corporales y el entorno) se puede disfrutar mucho más de un destino.



Beneficios de los masajes relajantes. El estrés no solo afecta al plano psicológico, sino también al ámbito corporal.



El propio cuerpo contiene la huella del estrés acumulado. Un masaje es una experiencia placentera para liberar esas tensiones cotidianas por medio del cuidado personal gracias a esta vivencia de bienestar. Tus músculos se destensan a partir de esta experiencia.



Además del sueño, existen otras fórmulas que propician el descanso adecuado frente al agotamiento físico y emocional. Un masaje resulta totalmente relajante porque propicia el reposo y la calma de quien experimenta este deleite.



En muchos momentos de la rutina cotidiana, la persona está tan concentrada en el objetivo de resolver asuntos externos que el efecto terapéutico del masaje reside en que, durante esos instantes, la persona se centra en sí misma.



Además, el estado de relajación general que produce un masaje también propicia la agradable experiencia del sueño.



Un masaje terapéutico realizado por un profesional mejora la circulación sanguínea. Por esta razón, gracias a este hecho, aumenta la vitalidad general del organismo.



Por medio de un masaje especializado elaborado por un experto también aumenta la resiliencia natural del cuerpo. Por ejemplo, un masaje localizado en una zona específica produce un tratamiento beneficioso frente al dolor. Así que en tu lista de prioridades personales no debe faltar un buen masaje semanal o mensual. Hay sitios para todos los gustos y presupuestos.

Anticelulítico :Los masajes ayudan a reducir imperfecciones. El masaje anticelulítico moviliza el sistema linfático, rompe la grasa y facilita la penetración de los productos cosméticos que se usan. Con el masaje de drenaje linfático se estimula el sistema linfático, responsable de eliminar toxinas, mejorar la retención de líquidos y mantener en forma el sistema inmunitario. Las piedras se pueden usar como herramientas de masaje o se pueden dejar estáticas. Las piedras calientes pueden ser relajantes, ya que transmiten calor al interior del cuerpo. Reflexología Es la aplicación de la presión adecuada en puntos y áreas específicas de los pies, manos u oídos. Los reflexólogos creen que el presionarlos crea beneficios reales para la salud. Cupping Consiste en aplicar ventosas sobre el cuerpo, a las que se les extrae el aire y que se manipulan con el fin de eliminar toxinas de la sangre y la linfa o tratar diversas afecciones.

¿A dónde ir?

Total Care-Body Center



Contacto: Barrio Río Piedras: WhatsApp 9977-1010, tel. 2550-9383



Korpus Life



Contacto: Barrio Río Piedras: tel. 2553-2802, cel. 9516-2619



Fusaju Spa



Contacto: Jardines del Valle: cel. 9816-7398



Río Piedras: cel. 9791-8429



Guamilito: Cel. 9683-5409



Tegucigalpa: 9699-9251





Medi Estetic



Contacto: Barrio Río Piedras: Cel. 9668-4857



Gabriely’s Estetic Corporal



Contacto: Col. Altamira: 9750-8114



Santa Rosa de Copán: Tel. 2662-0228