María Steffania retoma el diseño en calzado

Haciendo acopio de su ingenio y creatividad, la diseñadora de modas capitalina María Steffania es un vivo ejemplo de perseverancia y superación en tiempos de pandemia.

Primero incursionó en el diseño de mascarillas o cubrebocas con tan buen suceso que las mismas fueron destacadas en un artículo de Vogue México en mayo del año pasado.

Posteriormente, María Steffania lanzó nuevos productos: portamascarillas, bolsos porta kits de bioseguridad y tarjeteros. Este 2021 lo arranca promoviendo en sus redes sociales, su nueva colección de calzado que ha causado sensación entre sus seguidoras.

Graduada en 2015 de licenciatura en Diseño de Modas, en Parsons The New School For Design, en Nueva York, la misma escuela donde se graba el mundialmente conocido show Proyect Runway, María Steffania nos cuenta sobre los comienzos de su carrera y en especial sobre esta colección.





Ante la respuesta positiva de sus clientas al primer estilo con plumas, María Steffania lanza esta versión monocolor.

¿Cuáles fueron los mejores momentos que vivió en Nueva York mientras estudiaba?

La mejor parte de vivir en Nueva York es que es una de las cuatro ciudades más importantes en la industria de la moda del mundo. Aparte de que estudié hice pasantías, para mí fue un aprendizaje grande.

¿De qué manera influye Julian Guthrin, reconocido diseñador de zapatos, en su formación académica?

Fue uno de mis profesores que más marcó realmente mi formación. Lo tuve en mi segundo año y fue la persona que hizo el click en mí, de cómo pensar y cómo llegar a encontrar mi voz. Fue muy importante para mí.

Vale la pena contar que cuando hice la pasantía en óscar de la Renta alguien que me influyó mucho, con respecto a los zapatos, fue Daniel Lawler, que era el diseñador de zapatos. Hasta el día de hoy somos amigos. Me impulsó bastante a seguir ese camino en específico.

¿Cómo surge la idea de crear zapatos personalizados?

Recuerdo que cuando era chiquita tenía bastantes bolsitas y cositas con mi nombre, creo que cuando uno le pone el nombre a algo lo siente como algo más personal, se siente esa afinidad. Eso es lo que más ha gustado de los zapatos, por ese nivel de personalización que puede tener cada producto. La gente puede elegir el color que quiera y con las letras que desee.

El balance perfecto entre moderno y femenino. En color plateado, decorado con lazos en un efecto trenzado. Estilo actualizado de zapato “slip on” o destalonado con olanes y plumas en negro y rosado.

Háblenos de la nueva colección de zapatos

A fin del año pasado volví con los zapatos y la aceptación fue muy pero muy buena, volvimos con los clásicos destalonados con chonguitos, pero también estamos incursionando con otros elementos que nos gustan como son las plumas y otras cositas que son muy peculiares de la marca, sin perder la esencia de María Steffania que es ser femenina, elegante y moderna.

¿Por qué decide lanzar nuevos productos?

El empezar a hacer nuevos productos me lo enseñó la pandemia y fue superimportante. Al ser una emprendedora antes de la pandemia me centraba solo en un producto que era la ropa a la medida y como por la misma los eventos sociales se cancelaron, tuvimos que encontrar una nueva forma de ingreso. Y así fue que surgieron las mascarillas, las portamascarillas, los kits de bioseguridad, todo con la idea de tener productos en diferentes rangos. Esto me ha ayudado a que la empresa crezca. Tenemos más gente trabajando en el taller y eso ayuda a que sea más sostenible, porque el producto central que nos hacía el mayor ingreso ya no es una necesidad en el mercado.

¿Cómo se autodefine como diseñadora de modas?

Como diseñadora, definitivamente, femenina pero moderna. Creo que la mujer no tiene que enseñar siempre su cuerpo para sentirse o verse bonita. Puede usar siluetas un poco más rectas, un poco más largas.

¿Qué otros proyectos tiene en puerta?

La visión es crecer y vender fuera del país, poder llegar a todos los países de Centroamérica. Eso definitivamente sería mi misión. Este 2021 ojalá pueda exportar mis productos y empezar a hacer piezas a la medida de nuevo, que es lo que más me gusta; y tal vez buscar un local más grande, poder emplear a más personas.