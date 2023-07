Reglas de vestir para mujeres bajitas

¿Alguna vez te has preguntado cómo vestirte para no verte tan bajita? ¿O por qué te ves tan pequeña con ciertos trajes? Hoy te traemos consejos de moda de Jency Gabarrete, experta en moda y dueña de la tienda Hello Pretty, sobre cómo vestir si eres una mujer de estatura baja.

No hay un estilo específico para vestirse, pero sí existen consejos para crear la ilusión de altura. Los pantalones de tiro alto son ideales, ya que alargan la silueta.

Según la experta, usar calzado del mismo color que los pantalones también alarga las piernas y hace que las mujeres de estatura baja parezcan más altas.

Gabarrete no recomienda usar pantalones de tiro bajo, ya que este estilo no favorece a las personas de estatura baja, y lo que muchas buscan es verse más altas.