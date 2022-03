Que tu vestimenta no dependa de tu talla

San Pedro Sula. En mis casi 10 años de experiencia he escuchado muchas veces a mis clientes quejarse de que su talla no les permite usar cierto tipo de prendas, ya que según comentan esas prendas no son aptas para personas de ciertas tallas.

Lo antes mencionado es un mito infundado que no tiene ninguna lógica, ya que la talla es irrelevante, aquí lo realmente importante es la forma que tiene el cuerpo, ya que en dependencia de eso escogemos las prendas que se adapten a esa figura. Cabe mencionar que también todo depende de tu estilo personal.

Las prendas a escoger tienen que estar basadas en cómo deseo lucir mi cuerpo, dónde voy a llevar la atención, dónde quiero desviarla, en este caso lo relevante es conocernos y empezar a trabajar estratégicamente en los efectos ópticos que podemos crear con la ropa a nuestro favor.

Imaginemos a dos mujeres que tienen caderas anchas, cintura marcada (puede que una tenga volumen abdominal y la otra no) y los hombros estrechos, estas dos mujeres tienen la misma forma de cuerpo, pero una es talla 0 y la otra talla 14, según la forma del cuerpo de cada una ellas pueden usar el mismo vestido que se ajusta a la cintura y es de corte A.

Otro punto importante a tomar en cuenta es que la talla depende de las marcas y de las hormas de cada prenda y también el tipo de textil con el que está elaborada.

En resumen, la talla no define tu vestimenta, lo más importante es la forma de tu silueta, las proporciones y la contextura de la persona.

