¿Qué es el Pointy y Fast Hair Balayage ?

Balayage es una técnica popular para teñir el cabello que ha ganado una gran popularidad en los últimos años. Esta palabra se originó en Francia y el término “balayage” significa “barrer” o “pintar” en francés.

La técnica implica aplicar el color del cabello en secciones para crear un efecto natural y difuminado. Hablar de Balayage es hablar de un proceso o diseño que se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo.

El estilista y educador Willy Quevedo explicó en una master class realizada recientemente en nuestra ciudad: “Cuando te haces un tinte normal en el cabello donde tienes un efecto de crecimiento, la gente dice ‘no, no me gusta esto”’.

Y agregó: “En el caso del balayage, tener un aspecto desgastado te permite mantenerte a la moda a medida que crece”.

A diferencia de los métodos de iluminación tradicionales, el balayage brinda un aspecto más personalizado y natural. Esta técnica se pueden hacer con varios tonos y tonalidades, desde reflejos sutiles y de apariencia natural hasta combinaciones de colores más dramáticas.

El balayage se puede realizar en varios largos, texturas y colores de cabello. Se puede usar para iluminar el rostro, crear profundidad o lograr un efecto bronceado, según el resultado deseado y la técnica del colorista.

En cuanto al mantenimiento del color, depende de factores como la frecuencia con la que te lavas el cabello y los productos que utilizas. En estos casos, deberás usar regularmente un “refresh” de color para mantenerlo vibrante.

Nuevas técnicas del balayage

Willy Quevedo explica de qué se tratan las dos nuevas técnicas de balayage que enseñó a las estilistas hondureñas que participaron en su master class.

Pointy hair balayage: Es una técnica que implica un proceso de cuatro horas de aplicación de balayage utilizando secciones triangulares.

Se utiliza una técnica llamada ‘in & out’, donde la parte interna de los triángulos (in) recibe el producto aclarante, mientras que la parte externa (out) permanece intacta.

Esto crea tonos contrastantes de un balayage. La saturación de color comienza desde el medio y se extiende hasta los extremos.

