La imagen es comunicación: descubre por qué

Cada estímulo o mensaje que enviamos, estemos conscientes o no de los mismos, estarán hablando de quiénes somos y qué queremos decirle al mundo. Y es que la imagen es una herramienta más fuerte que las palabras, además, es interpretada de maneras distintas en dependencia de las circunstancias y el contexto en el que estemos involucrados.

Aquí entra en juego el manejo adecuado de las primeras impresiones y cómo en solo 7 segundos de ver a una persona nuestro cerebro genera un juicio de valor y una idea preconcebida de lo que vemos, esta puede ser positiva o negativa en dependencia de cómo gestionamos nuestra imagen.

En la imagen personal tomamos en cuenta tres componentes importantes con los cuales vamos construyendo esa imagen poderosa:

1. Apariencia física, que representa el 55% de la importancia en las primeras impresiones y que tiene que ver con nuestro arreglo personal y cómo este afecta cómo pienso, cómo actúo y cómo los demás reaccionan ante mí.

2. Comportamiento y lenguaje no verbal: teniendo un 38% de importancia, decimos que es la forma en que nos relacionamos con los demás, nuestra actitud. También se incluye la manera en que gesticulamos y acompañamos el mensaje con nuestra postura. Denotar seguridad es la clave. Ya que de nada sirve una vestimenta bonita si no la acompañamos con un lenguaje no verbal poderoso.

3. Lenguaje verbal: el último 7% es para la palabra hablada, pero no es solo lo que digo, sino cómo lo digo. El mensaje bien transmitido de manera verbal con una buena entonación y modulación de nuestra voz hará que todos los mecanismos de la imagen personal vayan al unísono para comunicar con poder.