De tendencia a fondo de armario, el auge de los metalizados

Aunque Rabanne moría el pasado febrero, no lo hacía su imperio, pues los fotogramas que dejó vistiendo a estrellas del cine como Audrey Hepburn en “Two for the road” sentaron las bases de una forma de entender la moda que dejaba a un lado las agujas para abrir camino a las tenazas y a materiales y texturas nuevos.

Si bien desde la eclosión del diseñador han pasado seis décadas en las que el mundo de la moda se ha reformulado con cientos de tendencias, la del metal y el brillo sigue asentada en la casa Rabanne, ahora con Julien Dossena al frente.

Pero la tendencia ya no solo es de Rabanne, sino universal: Desde Dries Van Notten y Gucci hasta Chloé.