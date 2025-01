Miriam Núñez, una periodista hondureña que brilla en Estados Unidos

SAN PEDRO SULA.

Salir de nuestro país en busca de nuevas oportunidades es una decisión de valientes, sobre todo, cuando se trata de separarnos de los seres queridos. Este es el caso de Miriam Núñez, quien, al igual que miles de hondureños, tuvo que dejar su hogar para explorar el mundo y crecer profesionalmente. Su historia llena de sacrificios ahora es un ejemplo de superación, orgullo y empoderamiento en el Día de la Mujer Hondureña.

¿Cuál fue el motivo por el que decidió mudarse a Estados Unidos?

Debo decir que básicamente me vi obligada un poquito porque me casé y mi esposo ya vivía aquí, entonces estuvimos como dos años y medio o tres así hasta que, en un momento, él me dijo: “tenemos que tomar una decisión, nuestro futuro está acá, yo no me veo regresando a Honduras, entonces veamos de qué manera podemos convivir aquí”. Yo la verdad me rehusaba, aunque este es un país que para muchos es un sueño y es un país que abre muchas puertas, a mi me detenía mi familia, tengo 8 hermanos, nos llevamos muy bien y aquí no tengo a ninguno de ellos, pero llegó el momento en que dije “bueno, vamos a vivir en Estados Unidos” y ha sido un poco difícil porque extraño a mi familia y es un país diferente, nueva cultura, básicamente tuve que dejar todo atrás para empezar de cero.

¿Cómo logró posicionarse en los medios de comunicación en Estados Unidos?



Fue complicado porque, como bien lo decía, yo ya tenía una carrera en Honduras, entonces me preguntaba lo mismo. No es fácil por el idioma, tocar puertas, ser una persona totalmente desconocida aquí, no es lo mismo que estar en SPS. Fue muy duro al momento de llegar aquí, básicamente, por el idioma enfrenté el rechazo en ciertas ocasiones, pero nunca dejé de insistir. El primer año trabajé de “nani”, mandaba mi CV pero no salía nada y yo tenía que ayudar a mi familia, tenía que trabajar. Entonces encontré la oportunidad de cuidar a una bebé, estuve un año ahí, pero siempre sabía que eso iba a cambiar, yo sabía que en cualquier momento iba a encontrar algo de mi profesión.

Pero mientras tanto, me convertí en la mejor niñera, y mientras cuidaba a esa hermosa bebé yo seguía mandando mi CV, me compré mi computadora y vi una aplicación que decía que The Universal Church (que es el dueño de las dos empresas para las que trabajo), necesita reportera. Empecé a leer los requisitos y dije yo “soy lo que necesitan”, entonces mandé mi curriculum y al día siguiente ellos me llamaron, fui a la entrevista, estaba nerviosa porque no sabía con qué me iba a encontrar o que iba a pasar. Me hicieron el casting y gracias a Dios ya tengo casi cinco años en esta compañía.

¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

He disfrutado todo, porque es un reto todos los días, comencé con El Canal de la Fé y luego pasé a Visión Latina cuando abrieron el medio, he incursionado como productora, tengo un segmento que se llama “En los zapatos de”, que consiste en ir al lugar donde las personas latinas ejercen su labor, me cuentan sobre sus actividades, grabo y luego los llevo al estudio y hablamos sobre la historia. Eso me ha impactado mucho.

Formación académica “Estudié en Ciencias de la Comunicación y Publicidad en la Universidad de San Pedro Sula (USAP) y trabajaba en Campus TV, en EE.UU. He sacado algunos cursos de locución porque soy una de las voces principales de los medios en los que trabajo y quiero seguirme perfeccionando en eso e incursionar más en la radio.

También he estado en radio, nunca lo había hecho, aunque ahorita lo tengo en pausa, pero lo voy a retomar pronto. Una de las entrevistas que más he disfrutado fue con Eugenio Derbez, porque yo de niña miraba La Familia P. Luche y era su fan, cuando terminé esa entrevista para mi fue muy significativo porque lo admiro mucho a él, me trató muy bien, muy profesional y me dijo que lo hice muy bien.

¿Qué aspectos considera que han cambiado en usted como mujer y profesional a lo largo de estos años viviendo en Estados Unidos?

Creo que el hecho de haber dejado a mi familia me enseñó a valorar más el tiempo con ellos. Ahora siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún amigo que vive con sus hermanos o sus padres, les digo que aprovechen ese tiempo porque después es lo que uno más desea, estar en los cumpleaños, navidad, o simplemente estar un domingo tomando una sopita de mondongo o de caracol. Ahora soy mucho más consciente de que el tiempo vale oro. Y en lo profesional soy más agradecida con Dios por cada oportunidad, por cada reto y también agradecida con la compañía que valora mucho mi trabajo, actualmente me estoy enfocando bastante en la producción, que eso me encanta.

¿Qué hace cuando no está estudiando o trabajando?

Me encanta conocer parques, me encanta tener contacto con la naturaleza, los viernes siempre ando viendo a que parque ir, y llevarme una cobijita o una almohada y estar ahí con mi esposo. Me gusta ir al gimnasio y también me encanta visitar museos.

¿Qué es lo que más extraña de Honduras?

Me encanta comer, entonces extraño las sopitas que ya mencioné, pero en diciembre que fui le dije a mi mamá que quería comer un plato enorme de patitas de pollo con tajadas de guineo verde, creo que me comí como 30. Además, algo que es muy gratificante para mi es compartir con la gente de mi comunidad, Armenta, ya llevo varios años comprando juguetes para darles a los niños y me visto de Santa Claus, ese es mi premio por todo el trabajo que yo hago en Estados Unidos, la sonrisa de los niños de mi comunidad no tiene precio, eso para mi es inolvidable.

Curiosidades COLORES FAVORITOS: Verde y rosado

MASCOTAS: perros y loros

FECHA DE NACIMIENTO: 19 diciembre de 1988

ESTADO CIVIL: Casada

CANTANTES FAVORITOS: Adele, Daddy Yankee, Luis Miguel

¿Qué consejo le daría a las mujeres hondureñas?