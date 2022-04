Prevenga riesgos en su viaje familiar

Redacción. Al planear un viaje, además de considerar qué lugares visitar y el hospedaje, es importante que tome en cuenta su salud y siga medidas para prevenir enfermedades o complicaciones durante el trayecto.

Los problemas que se presentan con mayor frecuencia entre los viajeros, detalla el doctor Jorge Barusch Díaz, son enfermedades dermatológicas, picaduras de insectos y lesiones de la piel, gastrointestinales e infecciones virales, que se pueden prevenir si antes de partir realizas acciones específicas.

Por ejemplo, por comer alimentos contaminados, muchos viajeros adquieren hepatitis A, de la cual se puede proteger con una vacuna. “Y uno de cada 100 viajeros porta el virus de la influenza, por lo que también hay que vacunarse”, expone. Al menos cuatro semanas antes de viajar se debe acudir a una clínica para que un especialista le brinde recomendaciones, agrega el doctor Arturo Galindo.

Errores del turista

1. Olvidar su salud. Si tiene una enfermedad, como diabetes o hipertensión, sepa qué medidas seguir durante el viaje para prevenir complicaciones. Algunas aerolíneas ofrecen dietas especiales, reducidas en sal o azúcar o altas en fibra, para los clientes que lo pidan con anterioridad y lo requieran por una enfermedad o alergia. -No olvide los instrumentos de medición, como glucómetro o medidor de presión arterial. Si le practicaron una cirugía debe esperar entre 7 y 28 días para poder viajar, si no, puede desarrollar trombosis venosa (coágulos en la sangre).

2. Solicitar vacunas dos días antes de viajar. Para poder ingresar a una frontera internacional, ciertos países exigen al viajero contar con vacunas obligatorias, como la de la fiebre amarilla. Sin embargo, para lograr la inmunización necesaria, las vacunas requieren refuerzos y aplicarse, por lo menos, 21 días antes o no podrá hacer el viaje. Acuda a una clínica, donde además de vacunarse podrán asesorarlo sobre las condiciones sanitarias del destino que visita. Hágalo con anticipación y acepte las vacunas necesarias, aunque no formen parte de las obligatorias.

3. No contar con un seguro médico de viaje. Si por cualquier situación requiere atención médica en otros países y no cuenta con un seguro de gastos mayores, puede ser difícil que lo atiendan. Revise las cláusulas de su seguro médico y compruebe que brinda cobertura en la ciudad que visitará. Si no es así, puede contratar otra póliza o pagar una tarifa adicional.