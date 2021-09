Accesorios: mezcla y acertarás

En opinión de una marca líder en producción de joyería, se rompieron las reglas para auto decorarte. Hoy tu estilo puede ser tan minimalista como barroco, lo importante es que tú brilles, coinciden los consultores de Pandora.

La libertad en temas de estilo es la novedad, por ello los accesorios seguirán complementando en forma contundente tu personalidad única, dicen tras los aparadores de sus miles de corners de exhibición y venta ubicados en forma presencial o virtual.

"No importa si buscas un enfoque minimalista o si te gusta apilar tus joyas. Mezcla y combina según tus preferencias sin dejar de ser tú la protagonista", reiteran al presentarte brazaletes metálicos de la línea Signature en tres colores.

Rose Gold, Gold y Silver son los temas que en el verano del 2021 rompen el esquema de lo establecido. No más restricciones a que la combinación oro plata no se lleva, o que si traes cadenas, ya no portes aretes, o que si eres pequeña de estatura no puedes portar bisutería de gran tamaño.

El accesorio complementa el lenguaje de tu outfit, dice de ti, su chasquido es música para la feminidad, y hoy puedes usar lo que prefieras y te haga feliz, resumieron en la presentación de brazaletes que inician con uno, y se multiplican a tu elección.