Cortes de pelo y peinados para pelo rizado

En cualquier temporada del año es bueno lucir un cabello hidratado, sano y lleno de vida. Para lograrlo existen ciertos productos que se pueden utilizar según cada cabello.



En esta ocasión traemos algunas sugerencias, cortes y peinados para que el cabello rizado luzca mucho mejor.

Hay variedad de opciones de cortes; entre ellas, corte de pelo recto, agrafilado, asimétrico y corte en V. Por otro lado, peinados como dos moñitos, trenzas traseras, moño con pañuelo, entre otros.



La esteticista profesional Enny Videa dice que es importante elegir el peinado correcto para el cabello rizado porque no todos los cabellos son iguales. Este tipo de pelo necesita una atención y cuidado especial para que siempre se vea sano y adecuado para la ocasión.



Hay que tomar en cuenta ciertos factores al momento de elegir un peinado, entre ellos: el tipo de evento, por ejemplo, una boda, un bautizo, un cumpleaños o un evento empresarial.



También el lugar del evento, en el caso de lugares abiertos, como playas, donde corre mucho viento, el cabello suelto no es una opción.



Si la cita es en un salón cerrado, el peinado duraría mucho más tiempo. Y por último, el tipo de escote en el vestido, pues no se va a querer opacar el cabello con un vestido o viceversa.

Videa afirma que el error más común que cometen las mujeres al elegir un peinado es guiarse por una imagen de la web, queriendo que les quede igual al de la modelo, cuando el cabello de ella es totalmente diferente al suyo.



Otro error es elegir un peinado muy elaborado en cabelleras largas y abundantes cuando la cantidad de cabello que poseemos no alcanza para dicho proceso.



Lo más recomendable es buscar la asesoría necesaria y evitar este tipo de errores en la medida de lo posible.



Cortes. Por su parte, la estilista profesional Yessica Mateo dice que a la hora de buscar un corte no solo es importante el corte que te guste, es importante si es adecuado para tu cabello, también es importante buscar un lugar donde te sepan hacer bien el corte.

Asimismo, tomar en cuenta ciertos factores, entre ellos, la contextura de tu cabello, si es grueso, fino, medio, etc.



Por lo que es aconsejable acudir con expertas en el área de la peluquería, ya que ellas la aconsejarán, en cambio las que lo hacen en casa lo podrían hacer mal y que sea una mala experiencia.



Otro factor importante que hay que considerar es la forma de la cara, pues dependiendo de la forma del rostro se hará el corte, lo ideal es observar las facciones al momento de elegirlo para que el cliente pueda obtener el resultado esperado. Asimismo, comenta que aproximadamente el 50% de sus clientes tienen el pelo rizado.



Para cortar el pelo rizado es mejor hacerlo cuando está seco, ya que así hará que este se quiebre menos y se obtendrá un resultado más limpio.

Corte degrafilado. Las capas medianas en el cabello rizado le quitan peso al mismo. Sin embargo, el truco está en no hacer más de tres capas al tiempo, sin importar la longitud de tu melena. De lo contrario podrás terminar con un volumen innecesario. Para utilizar tus rizos y definirlos aplica espuma hidratante y antihumedad. Corte recto . Su principal finalidad es la de dar una sensación de volumen y de cantidad en la melena. Es el corte de pelo perfecto para los cabellos rizados. Definitivamente es una excelente opción. Corte asimétrico: Es sin duda una de las opciones más favorecedoras y transversales de la historia de la moda, destinada a arreglar cualquier tipo de cabello. Moderno y original a la vez. Corte en V: Esta técnica permite lucir una melena larga sin mucho volumen. Ya sea liso, rizado o con ondas, pero su apariencia siempre es la misma. Es una buena opción para el pelo rizado.

Peinados sugeridos

Moño alto con pañuelo: Uno de los más sencillos y fáciles para los pelos rizados que con seguridad amarás.

Dos moñitos: Son una opción fácil de lucir fresca y juvenil.

Medias trenzas: Uno de los más complicados looks para pelo rizado, puedes buscar a alquien que te ayude.

Cuidados para pelo rizado:

1. Usa un champú especializado.

2. Trata tu cabello suavemente.

3. Los secadores con difusor son el mejor amigo del cabello rizado.

4. Utiliza gel para cabello.

5. Cuidado adicional para rizos teñidos.

6. Trata suavemente los rizos secos.

7. Hay que lavar el cabello dos o tres veces por semana. Usa champú y mascarilla profesional para un mejor cuidado.

8. Secar el pelo enérgicamente con toalla ocasiona frizz, sécalo suavemente cuando está mojado.