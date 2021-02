Renueva tus rizos con solo cinco pasos

Las mujeres de cabello rizo suelen tener mayores problemas a la hora de peinarse debido al frizz, resequedad, exceso de volumen, entre otros. La textura ondulada impide que el sebo natural llegue a la totalidad de la hebra del cabello, lo que provoca los efectos antes mencionados.



Debes ser muy cuidadosa con los productos que te aplicas, ya que algunos químicos en vez de mejorar la salud de tu pelo podrían dañarlo y hacer que te frustres por no lograr el resultado deseado.



No obstante, este tipo de cabello es hermoso y debes sentirte feliz y orgullosa de tenerlo. En vez de intentar cambiarlo, enfócate en consentir las ondas naturales de tu melena y notarás un cambio positivo, el cual te hará lucir más fina y hermosa.

“El mayor enemigo de los rizos es la plancha, así como algunos productos químicos de uso diario”, expresa Rosa Cruz, estilista profesional con más de 20 años de experiencia en la zona norte de Honduras.

Procura seguir estos consejos para tener una melena bien definida y saludable:



1. Usa champú especial y crema para peinar: Asegúrate de utilizar una línea de productos exclusivos para tu tipo de cabello, esto te garantizará un mejor cuido y apariencia.



2. Sécalo con toallas de microfibra: “Las estilistas recomendamos siempre una toalla de estas porque, al ser más suaves, disminuyen los nudos y encrespamiento del cabello. Si no tienes una, usa camisetas de algodón y sin retorcer el pelo”, indica la experta.



3. Hidrátalo: “Las mascarillas de aceites naturales son perfectas para conseguirlo. Puedes aplicarlas una o dos veces por semana”, sugiere Rosa.



4. Desenreda con los dedos y peines gruesos: Nunca, pero nunca, uses un cepillo. Hazlo con tus dedos o peines de púas anchas, de forma suave y cuidadosa para no afectar la estructura de tus rizos.



5. Evita productos con sulfato y alcohol: Pese a ser recomendados para una profunda limpieza, tienen efectos irritantes que limitan la elasticidad y brillo natural del cabello.