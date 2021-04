Uñas acrílicas o de gel, ¿Cuáles te convienen más?

Las uñas acrílicas y de gel están de moda porque permiten lucir manicuras impecables.

Quizás te estás planteando alguna de esas opciones para conseguir unas uñas más largas y resistentes. Debes saber que ambas requieren mantenimientos especiales tanto como sus respectivos procedimientos.

La estilista profesional Luz Rodríguez explica que las uñas acrílicas son una extensión que se coloca encima de la natural para darle un aspecto más largo y delicado. La técnica consiste en la mezcla entre el acrílico en polvo y el acrílico líquido, llamado monómero.

Por su parte, Luisa González, técnico máster internacional en uñas, dice que en las de gel se utiliza una especie de pastita que se va colocando, se va moldeando y este se seca en una lámpara.

Ambos tipos tienen sus pros y contras. Si una persona es cien por ciento profesional y sabe manejar el gel sabrá remover correctamente la uña de gel sin dañar las naturales.

Hay personas que no saben hacerlo y a la hora de limar y limar desgastan la placa de la uña, y esto afecta.

Las acrílicas tienen una durabilidad de un mes y medio a dos meses sin retoque. Hay mujeres que dependiendo de su aplicación se hacen los retoques después de un mes.

Según Luisa González: “como manicuristas les recomendamos que se hagan el procedimiento de retoque o mantenimiento para evitar dañar sus uñas naturales”.

En ambos casos vas a tener el mismo crecimiento. Es decir, tanto en gel como en el acrílico, por tanto vas a tener que hacer los retoques en promedio de 15 a 20 días.



Diferencias. El gel por sus componentes se adhiere muchísimo más a la lámina ungueal de la uña. Por ello, no hay tanto problema con desprendimiento ni roturas.

Es un poco más flexible, se adapta a la flexibilidad de la uña natural; en cambio, el acrílico, si ya tienes crecimiento y llegas a chocar en alguna superficie, se va a romper muchísimo más fácil que el gel. Además, puede dañar con ese golpe la uña natural, por eso es conveniente hacerse a tiempo los retoques.

Si la persona que realiza el trabajo no lo hace de manera adecuada, la uña tendrá desprendimiento prematuro; es decir, que cuando termina la aplicación, al siguiente día se empieza a ver en la orilla la cutícula como levantada.

En este tipo de desprendimientos, si no se hacen los retoques y se dejan así por 20 días, se puede producir un hongo o una infección de onicomicosis.

Entonces, lo ideal es siempre hacerse el mantenimiento para evitar este tipo de infecciones y accidentes. Una variante que hay que tener en cuenta es el clima.

En el caso de las acrílicas cuando se hace un mal procedimiento, la uña puede desprenderse fácilmente, causando malestar a la clienta y, en el peor de los casos, moho.



Condiciones. La opción en gel está recomendada para mujeres que son alérgicas al monómero o que le causa alguna irritación, o simplemente no toleran el olor tan fuerte.

Por comodidad de precios se pueden aplicar las uñas acrílicas, que son lo convencional en Latinoamérica.

Precio:Uñas Acrílicas: cuestan entre 300 a 1,000 lempiras. Uñas de Gel: de 950 lempiras en adelante.

Principales diferencias

1. El gel seca en la lámpara y el acrílico a la intemperie.



2. El gel te da un efecto lupa, un poco más cristalino.



3. El gel se adapta más a la forma natural de la uña, por lo tanto te da un acabado más natural el gel que el acrílico.



4. El gel es más suave a la hora de limarlo, a diferencia del acrílico, que cuesta más.



5. El trabajo se mira mucho más profesional realizado con gel.



6. El gel es más caro que el acrílico, por ese lado se tiene más beneficio con el acrílico. Sin embargo, dura más el gel que el acrílico.



7. El acrílico se remueve más fácil, con acetona pura o removedor, en cambio el gel se retira a lima.



Tendencias 2021

El gelish, esmaltado en gel que dura mucho más que el esmalte, es la tendencia. En colores pastel, verde jade, azul zafiro, gris y amarillo.

Gelish

Consejos de las expertas:

Luisa González, técnico máster en uñas

Observaciones



1. Las clientas quieren ponerse uñas, pero no la responsabilidad de hacerse los mantenimientos con frecuencia. Estos se deben hacer a los 15 y 20 días, pero ellas

para ahorrar llegan al mes. La recomendación es hacerse los mantenimientos a tiempo y que sean responsables.

2. Jamás se arranquen las uñas con los dientes, tijeras, cortauñas o alicates. Si ya nos las quieren tener aplicadas vayan donde su manicurista y que les hagan una remoción profesional, esto es para evitar arrancar la lámina ungueal.



3. No exceder el largo de la uña natural. En muchos lugares no te lo dicen, porque entre más largas, más material consumes, entonces serán más caras.

Las clientas deben ser conscientes de que si se exceden en el tamaño pueden provocar accidentes, y esto hará que no se puedan colocar uñas en determinado tiempo.



Proceso de uñas acrílicas y de gel

En ambas se necesita realizar una preparación previa de la lámina ungueal, que consiste en empujar el área de cutícula, retirar las células muertas, limar la superficie de la uña natural con una lima suave para generar porosidad y que los productos se adhieran de mejor manera. Sin embargo, en el acrílico se aplica Nail prep (PH BOND o deshidratados).



Beneficios para la uña natural

Hay muchas personas que padecen de onicofagia, este es un hábito de morderse las uñas.

Una vez que estas personas se aplican un sistema artificial, ya no tienen tanta ansiedad de morderse las uñas.

No les provoca tan fácilmente alguna infección en la piel, que mucha gente padece por morderlas continuamente.



Cuidados

* Las personas deben entender que las uñas acrílicas o de gel no son herramientas, son un artículo decorativo que nos aplicamos sobre nuestras uñas naturales.

* Mantén las uñas secas y limpias.

Esto evita que crezcan bacterias debajo de las uñas.

* Practica una buena higiene de las uñas. Debes tener muchos cuidados.



Desventajas del gel

El proceso es más lento porque tiene que estar llevando una lámpara a cada rato, eso genera más tiempo y regularmente las clientas lo que buscan es un trabajo rápido.

A pesar de que es un proceso más profesional tiene esta desventaja, sobre todo si no tienes mucha práctica en él. Otro de los inconvenientes es que se utilizan rayos UV para su fijado.

Abigaíl Flores, Técnico en uñas



Beneficios de las de gel

Su duración es más prolongada.

Son de más fácil aplicación.

Hay una clasificación de gel que contiene calcium F.

Su adherencia es más fuerte, ya que es curado por rayos UV.

Su aspecto es más natural que el de las uñas acrílicas.

Son una opción para mujeres embarazadas o alérgicas al acrílico.

La técnica no desprende olor y se trabaja mejor, ya que mientras se está esculpiendo no se está secando.

Luz Rodríguez Estilista profesional

Pro y contras de las acrílicas

Te pueden ayudar a que tus uñas naturales no se quiebren, te hacen ver tus uñas y manos más delicadas de lo normal.

Las acrílicas protegen las naturales de los efectos dañinos de los esmaltes y otros agentes.

Deben tener en cuenta que si no manejan las acrílicas es mejor que se las dejen cortas hasta que se acostumbren, ya que pueden ser incómodas al inicio.

No se las retiren solas, siempre busquen la ayuda de una profesional para evitar problemas a futuro con sus uñas naturales.