Aprende a combinar bien los estampados

A algunas de nosotras nos puede asustar un poco la idea de combinar estampados, pero quizá esto se deba a que nunca nos han explicado cuál es la forma correcta de llevarlos puestos.

Las reglas de la moda, al igual que muchas otras, están para romperse. Hay quienes dicen que no puedes usar vestidos si llevas zapatos deportivos, o quienes te sugieren que nunca uses medias con tacones. Pero la verdad es que al final del día, tu outfit dependerá más de tu actitud que de las prendas que uses.

Ahora bien, si quieres usar estampados y no sabes cómo hacerlo, a continuación te traemos algunos consejos para que experimentes con tu guardarropa:



Estampado animal. Añade un color neutro. No importa el estampado: rayas, puntos, animal print. Siempre lucirá bien al lado de un tono que lo haga lucir más llamativo. De esta forma, le darás equilibrio a tu look.



Rayas-lunares. Usa dos estampados diferentes. Los lunares y las rayas se llevan muy bien, por ejemplo. No hay problema en que quieras ser un poco más atrevida y ser el centro de atención por tu apariencia.



Combinación colores estampados. Combina las paletas de colores. Por más extravagantes o excéntricas que queramos lucir, hay ciertas cosas que siempre quedarán mal. Procura llevar tonos que se complementen.



Accesorios estampados. Ponte accesorios poco llamativos. Ya toda la atención la tiene tu ropa, así que deja que tus pulseras, collares o zarcillos sean más sencillos y de un color neutro, preferiblemente.



Los cuadros. Lo más recomendable es no optar por un total look, a no ser que hablemos de verano y sea un vestido o una falda. La mejor opción es combinarlo con un color liso, y el resultado será sencillo y elegante. Irás perfecta y a la moda.

A la hora de elegir prendas a combinar, intenta jugar con los colores que predominan en los cuadros.