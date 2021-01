10 puntos que debes evitar en una entrevista laboral

Cuando el empleador te pregunte si tienes alguna duda ahonda en inquietudes relacionadas al puesto de trabajo en lugar de solicitar permisos especiales, como cambios de horario.

Salvador de Antuñano y Margarita Chico, especialistas en temas laborales, nos comparten este y otros diez consejos:



1. “¿A qué se dedica la empresa?” es una pregunta con la que puedes quedar mal ante el reclutador, denota que no te preparaste para la reunión y que desconoces información básica. No llegues en blanco: investiga a la compañía para que formules cuestionamientos específicos.



2. Antes de negociar el aspecto económico, el empleador debe hacerte una propuesta formal para incorporarte al puesto de trabajo. “No vi el tema salarial, quisiera saber el rango ofertado” es un planteamiento válido si la remuneración no estaba anunciada en la vacante.



3. Hay que dejar para otra ocasión cualquier solicitud de beneficios o concesiones, como salir temprano los viernes. Mejor preocúpate por demostrar que te interesa tu desarrollo profesional. Sí ahonda en el modelo de contratación: puede ser tercerizado (outsourcing) o en relación directa con la empresa.



4. Tampoco deja una buena impresión el preguntar si se puede cambiar el horario de conseguirse el empleo. Es preferible consultar cómo se evaluará tu desempeño durante el período de prueba.



5. Conversar sobre políticas de despido y descansos para salir por café no merecen la pena. En cambio, puedes pedir referencias sobre el equipo con el que trabajarías directamente.



6. Que tu primera inquietud a resolver no sea en qué tiempo podrás cambiarte de área o ascender. En cambio, profundiza en el plan de carrera y en las políticas de crecimiento generales. Por ejemplo, a veces puedes postularte a otro puesto cuando cumples al menos seis meses en una plaza.



7. Pon atención a lo largo de la plática y así evitarás interrogar al entrevistador respecto a algún punto que haya detallado antes. Aprovecha este espacio para aclarar tus dudas sobre actividades, objetivos de la vacante, retos y desafíos.



8. No le hagas cuestionamientos personales al reclutador, como si está casado o cuánto gana. Evita también los temas políticos y religiosos. Indaga en aspectos estrictamente relacionados con las funciones de la oferta laboral.



9. Nunca preguntes cómo lo has hecho, si eres el candidato idóneo para la posición o si pasarás a la siguiente fase. Cuando termine la entrevista, agradece por el tiempo brindado y aclara si el departamento de Recursos Humanos te llamará o es preferible que tú te comuniques para darle seguimiento al encuentro.



10. No pierdas la brújula: recuerda que es tu oportunidad de dar la mejor impresión. Especialistas aconsejan no hablar con groserías, vestir con ropa formal y acudir sin compañía a la cita laboral.