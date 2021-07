Cómo actuar con un adolescente rebelde

Es normal que un joven durante su adolescencia tenga actitudes de rebeldía; como consecuencia de esto, muchos padres suelen perder el control por los constantes choques entre ellos.

Corregir esa conducta rebelde no es fácil; sin embargo, la autoridad de los padres hará que los chicos se sientan seguros y estables emocionalmente.

La adolescencia es una etapa en la que se experimentan muchos cambios, tanto físicos como psicológicos, por lo que es necesario dotarse de paciencia para poder sobrellevar los comportamientos rebeldes que muchas veces crean un ambiente de conflictos en el hogar.

Son muchos los factores por los que surge esta rebeldía; es necesario saber entender este periodo de adolescencia para poder ayudarles a los muchachos a modificar su conducta.

La experta en psicología educativa Natalie Reyes explica cómo es el proceso de adolescencia. “La adolescencia es una etapa más de nuestra vida y como cada etapa en la cual tenemos conflictos propios del desarrollo de ese momento”.

“En general, esta etapa es un momento de transición en la que el individuo está tratando de buscar su independencia, identidad y de formar su hábitos, sus gustos y su misión de vida.

Sin embargo, este depende de su núcleo familiar y de las autoridades que los rodean”, agregó la experta.

El rol de los padres es sumamente importante en esta etapa, pues se debe cultivar una buena relación y sobre todo una excelente comunicación con los hijos antes de que ellos entren en ese periodo.

“Conforme vaya creciendo su hijo así tiene que crecer la buena relación, de lo contrario será un poco complicado pretender establecer una buena comunicación entre los padres y los hijos en este proceso”.



¿Qué deben hacer los padres con los hijos rebeldes? Se debe revisar el modelo de crianza, la comunicación y la relación en el hogar, a partir de esto hacer los cambios y ajustes necesarios en todo el núcleo familiar, no solo al adolescente.



Buscar apertura en la comunicación: demostrarle confianza al adolescente para que este pueda expresar las situaciones que le acontecen, ya que muchas veces no saben cómo manejararlas y no las comentan con sus padres precisamente porque no existe comunicación.

Lo más importante es que el adolescente pueda sentir que sus emociones y situaciones son válidas e importantes en su momento de vida, aunque parezcan grandes, no lo son.





No debe hacer



1. Evite las palabras de acusación, críticas y juicios que vayan dirigidos al comportamiento temporal de sus hijos, ya que si usted se burla de sus errores o conductas, estos van a perder su autoconfianza.

2. No trate de recuperar lo que usted como padre no hizo antes de la etapa de rebeldía, ya que su hijo puede que se lo reproche.

3. No pretenda replicar su vida o forma de ser en sus hijos.

4. No compare a un hijo con otro, en caso de tener hermanos mayores, porque ninguno de los hijos es igual. Debe evitar las presiones de querer que estos sean como los demás.

5. No olvide que su chico es un individuo que necesita apoyo, compañía y amor.