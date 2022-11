Ideas para ahorrar espacio en el hogar

No sabes cómo lo haces, pero por más que tires y tires cosas siempre acaba faltándote espacio en casa para poder guardar tus nuevas adquisiciones. Esto es bastante normal, teniendo en cuenta que una mala organización en la casa puede llevarnos a guardar cosas que no necesitemos o desaprovechar el espacio de una manera prácticamente abusiva. Una de las cosas principales que tenemos que hacer para empezar a ahorrar espacio es cambiar el chip de almacenarlo todo.

Todos aquellos vestidos que tengamos guardados en un armario por “si acaso” o por si “adelgazo esos cinco kilos que gané aquel verano”, fuera. Una vez tengamos este hábito, será hora de empezar a comprar objetos de almacenaje. Lo más sencillo son las cajas de plástico y tapas, ya que siempre podemos poner una caja encima de la otra y ahorra muchísimo espacio.

También hay separadores para dentro del armario. Estos separadores pueden ser ideales para guardar la ropa interior, el maquillaje o incluso los zapatos, además de que ahorras un montón de campo. Por otro lado, separar la ropa por estaciones y guardar la que no toca sobre un estante o no comprar libros, sino rentarlos de la biblioteca, además de ser más ecológico, nos ayudará a ganar espacio dentro de la casa, así que no te lo pienses y sigue nuestros consejos.