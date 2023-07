Quiere ser mamá y le interesa el método in vitro

Hola Doctora Corazón, espero que todo esté bien.

Quisiera que me dijeras qué puedo hacer para tener un bebé. Ya hice de todo y nada más no puedo y quisiera saber si los métodos in vitro son muy caros y a dónde puedo ir.

Gracias.

Camila

Respuesta

¡Hola!, Camila.

Hacer una fertilización in vitro es caro y a veces necesita hacerse más de un procedimiento para que haya éxito.

Tal vez podrías acudir al Hospital del Valle, puedes contactar a el doctor Eduardo Bueso para poder agendar una cita, o en Hospital Bendaña con el Dr. Sergio Arturo Bendaña.

Otra opción si no estás en San Pedro Sula, es FERTILABH Centro de Diagnóstico y Fertilidad el cuál es un Laboratorio Clínico en Tegucigalpa.