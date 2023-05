No está segura si cumple con las expectativas de su enamorado

Hola, Tía.

Quiero preguntarle cómo hacer para enamorar a un chico que me gusta de la escuela.

Físicamente no soy muy guapa y aunque él me habla creo que no cumplo sus expectativas.

¿Qué puedo hacer?

Rauri

Respuesta

Querida Rauri, no puedes saber si cumples o no las expectativas del chico si no te acercas y le dices lo que sientes por él.

Ya se hablan, así que atrévete a decirle que te gusta y que quisieras que se conocieran más para, tal vez, organizar un noviazgo.

El gran reto es que logres decirle lo que sientes. Atrévete.