Desconfía de su futuro esposo

¡Buenos días, Doctora Corazón!

Te cuento que estoy a punto de casarme. Todo está arreglado para que dentro de un mes mi pareja y yo hagamos nuestra boda por lo religioso y por lo civil.

Pero, ¿sabes?, últimamente siento que no es lo que debo hacer, que algo pasa, como que siento que algo me está ocultando, porque siempre a las 7 u 8 de la noche empieza a hablar por teléfono y como que hasta veo que discute, no escucho porque se sale.

¿Qué debo hacer?

Anónima

Respuesta

Hola querida, ¡buenos días!

Una relación de pareja debe estar basada en la confianza,y si a estas alturas tú estás dudando del que será tu esposo, te encargo el cuento. Esta situación que ahora te causa duda se hará más grande en la medida que aumente la convivencia.

Te sugiero que confrontes a tu pareja y le hables de tus dudas, porque si no lo hablas y decides casarte sin aclararlo, esas dudas se harán océanos turbulentos cuando ya convivan diariamente bajo el mismo techo.

Insisto, si no hay confianza no hay base para construir una relación sana y duradera. Y tal vez les convenga tomar algún tipo de terapia para que realmente sepan si realmente desean casarse.

De hecho, se supone que deberían haber tomado pláticas prematrimoniales para casarse por la Iglesia, ¿acaso no fueron?

En fin, insisto, la confianza es la base de todo.