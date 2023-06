Del amor hasta la violencia

Hola Doctora Corazón.

Tengo un novio, nos peleamos muy feo y llegué hasta los golpes con él, pero estábamos cerca de mi casa y mi familia se enteró.

Me prohibieron verlo y entonces no sé qué hacer porque yo tuve la culpa, no sé si buscarlo o dejar que me busque o no sé si dejar las cosas así.

Te agradecería que me ayudarás con este problema en el que me metí.

Verónica

Respuesta

Mi querida Verónica peleonera ¿para qué quieres un noviazgo donde se llega hasta los golpes?

Esta vez saliste bien librada y posiblemente el muchacho también, pero ¿qué pasará si las cosas se les salen de las manos y alguno de los dos mata al otro porque no saben hablar para resolver sus diferencias?

Te recomiendo que te olvides de esta relación y que empieces a aprender a manejar tu ira, de lo contrario irás por la vida pegándole a los novios y ellos devolviéndote los golpes hasta que alguien quede lastimado en serio y para siempre.

Llegar a la violencia nunca resuelve nada. ¿De quién aprendiste la violencia en tu casa?, ¿quién maltrata a quién en tu casa?

Alertate y haz conciencia de que si aprendiste un modelo de pelea es necesario que lo cambies si quieres vivir en paz y con felicidad.