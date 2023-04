¿Cólicos muy fuertes por píldoras?

Hola, Doctora, te mando muchísimos saludos.

Mi problema es que de unos meses para acá, cada vez que tengo mi periodo menstrual me dan unos cólicos muy fuertes e incluso por momentos me llegan a doler mis senos, eso sin contar con que se me ha adelantado un promedio de cinco días cada mes.

No sé si esto se deba a que hace un año usé como seis veces la píldora de emergencia, no sé si sea una contra reacción.

La verdad es que sí me preocupa esta situación, porque siempre había sido muy exacta y no tenía dolores tan intensos.

Me gustaría que me dieras un panorama general de por qué me sucede esto, si fue por las píldoras de emergencia o por qué, además de que me digas si es necesario ir al ginecólogo o me des una receta para desintoxicarme de esas píldoras.

Muchas gracias de antemano, te quiero, Doctora, soy muy fan tuya.

Sany, 27 años

Respuesta

¡Hola!, querida Sany. Muchas gracias por ser mi fan.

Fíjate que puede haber múltiples causas para que tengas los desórdenes menstruales que estás describiendo,y lo ideal es que vayas al ginecólogo para que puedas darle más detalles sobre tus molestias y el proceso actual de tus ciclos menstruales para que te dé una orientación más precisa y no te quedes adivinando o especulando sobre el origen de tus molestias.

Si ya has tenido vida sexual supongo que ya tienes ginecólog@ que te atiende con regularidad. Y si no lo tienes es momento de empezar a tener a alguien.