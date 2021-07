Su pareja no quiere a sus amigos

Querida Doctora Corazón, necesito que me aconsejes. Lo que pasa es que mi pareja quiere que le deje de hablar a unos amigos, que porque no son buenas personas, pero la verdad es que conmigo son lindos. ¿Cómo puedo hacer para que respete mis amistades?

Preocupada



Querida Preocupada, ¿tú respetas a sus amigas?, ¿él puede salir con cualquier chica que sea su amiga aunque a ti no te guste?

Cuando se está en pareja lo que no es parejo es abuso, así que hablen los dos y pongan reglas que apliquen para los dos, de esa manera ninguno de los dos va a poner condiciones que les causen malestar.

Habla con él. Y si es un hombre que quiere que sólo hagas lo que él quiere y lo que tú piensas no cuenta, entonces ponte alerta porque el control es una forma de violencia, no tiene nada que ver con el amor.

Así que ponte lista.