Infidelidad de su esposa lo pone a pensar

Hola, Doctora Corazón. Me gustaría que escucharas mi caso y me dieras un consejo para saber qué rumbo seguir en mi vida. Mi esposa y yo llevamos más o menos 20 años de casados, en los que hemos sido muy felices; sin embargo, hace poco descubrí que me engañó.

No me gustaría abandonarla, debido a que ella nunca hizo nada malo hasta ahora, o al menos eso fue lo que me confesó. De acuerdo con ella, la razón por la que buscó a alguien más fue porque se sintió sola y dejó de sentirse como si fuera ella misma. La verdad hace unos años la ignoré mucho y ella siempre estuvo para mí, casi ni teníamos sexo... casi no hablábamos.

Creo que una infidelidad no marca el rumbo de una relación, pero me da miedo que esta situación vuelva a ocurrir. He pensado en alejarme, pero no sé qué hacer. Te pido tu consejo. Samuel, 50 años.



Querido Samuel, si crees que una infidelidad no marca el rumbo de una relación, tienes más posibilidades de que su pareja pueda continuar con mayor madurez y con más consciencia de que quieren seguir juntos.

Podrían decidir empezar de nuevo, con un borrón y cuenta nueva. Y para que esa nueva relación tenga éxito, los dos tienen que aprender a superar los sentimientos que les hayan provocado esa infidelidad. Podría ser de utilidad que acudieran a terapia de pareja para sanar las heridas y empezar una nueva historia entre ustedes.