Preocupada por no tener pretendientes

Soy una chava bonita, que tiene buen cuerpo y bastante amigable, pero creo que

los chavos como que me tienen miedo porque no se me lanzan. Hay uno en especial,

que me gusta mucho, pero es tímido, y aunque algunas amigas le han dicho que a mí también me gusta, pues no se decide. Crees que estaría mal si yo me le declaro o tal vez eso podría hacerlo pensar que soy una aventada y me dice que no. Rosalía, 20 años



Respuesta

Querida Rosalía, ¿no será que tú eres la que les tiene miedo a los chavos y eso es lo que proyectas? Puede ser que por eso nadie se te acerca. Ahora, si quieres lanzarte y hablarle al tímido, prepárate para la posibilidad de ser rechazada, igual que los chavos que son rechazados por una chava tienen que enfrentar esto.

Si tú realmente estás interesada en el chico que me cuentas y se lo dices, tal vez te diga que sí… o tal vez te diga que no; pero si no se lo preguntas, nunca lo sabrás. Y más vale ser rechazada que quedarse con las ganas.