Coquetean por chat sin conocerse y él se ilusiona

Hola, Doctora Corazón, te mando un saludo y te felicito por tu columna.Mi problema es que conocí una chava en el Instagram y ella me dice que le gusto y a mí también me gusta mucho, pero cuando la invito a salir, ella no me responde nada y me da miedo enamorarme y que me desilusione.

Yo le dedico piropos de amor y a ella le gusta mucho, y la verdad me gustaría saber si en verdad le gusto o nada más es un juego. Espero tu respuesta, que Dios te bendiga y que estés muy bien. El Preguntón

Respuesta

Querido Preguntón, gracias por tus bendiciones y yo también espero que te encuentres muy bien. Y ahora te respondo:

Dices que te gustaría saber si en verdad le gustas o sólo es un juego, eso no puedo saberlo yo y tampoco tú. Lo único que sabes es lo que tu sientes y lo que te gustaría que pasara, pero no existe ninguna forma que te garantice que la persona del Instagram quieralo mismo que tú.

Dices que la has invitado a salir y ella no dice nada. ¿Qué te dice eso de ella? Creo que puede tener el mismo temor que tú, ¿qué tal si todo es puro cotorreo y nada es en serio?

Esa es la desventaja de chatear,las personas pueden dibujarse como no lo hacen en vivo y a todo color y por eso temen al encuentro de carne y hueso porque ahí se acaba toda la fantasía que se elaboró a través de las palabras en la pantalla.

Y observa lo que dices, “me da miedo enamorarme y que me desilusione”,pues ella debe estar en el mismo canal, debe temer a la desilusión. Así que pregúntale directamente a qué le está tirando con ese romance cibernético, el cual puede terminar simplemente dejando de dar “send” a los mensajes o simplemente apretando “delete”.