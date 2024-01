Le gusta un compañero de trabajo y teme dar el primer paso

Hola, Doctora Corazón. Hay un chavo de mi trabajo que me gusta,pero la verdad es que no sé cómo hacerle. Es de otra área, pero cuando nos encontramos por los pasillos,pues me saluda, no sé si por cortesía o qué onda, pero a mí me late su onda.

Luego pasa por mi lugar y como que me ve de reojo y se voltea, no sé si eso pueda ser una señal o yo sólo ando imaginando cosas.

Lalan

Querida Lala, podrías aprovechar esos momentos en que te saluda para hablar con él y preguntarle sobre esos encuentros en los pasillos, podrías decirle que te agrada que te salude y que te gustaría que tomaran un café o compartieran la hora de la comida,pero te recomendaría que antes averigües entre sus compañeros si no está casado o tiene novia, porque podría ser que él no se atreva a hablarte más, precisamente porque está comprometido con alguna mujer.