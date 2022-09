Cuatro consejos para tener finanzas saludables

REDACCIÓN. La estabilidad económica es comúnmente asociada con una vida sin deudas, pero en una sociedad con un alto costo de bienes y servicios, vivir enemistado con el crédito puede ser un grave error, por eso es importante lograr un sano equilibrio financiero y gozar de mayores beneficios.

El récord crediticio es la historia de sus finanzas, donde quedan registradas todas las operaciones de financiamiento y de tarjetas de crédito, esto es importante porque dicho historial será su carta de presentación ante las instituciones financieras, con las que puede contar en un futuro.

¿Cómo mejorar mi historial?

Según el asesor financiero Wesen Mateo, desde los primeros trabajos donde se tiene contacto con el dinero es muy importante empezar a gestar el récord crediticio, y la mejor manera de hacerlo es mediante una tarjeta de crédito.

Si bien estas tienen mala reputación, pueden ser muy beneficiosas si se usan de forma racional y responsable, ya que es uno de los productos financieros que ofrece la posibilidad de hacer movimientos diarios con un corte de 25 a 30 días, de esa forma las instituciones financieras ya pueden evaluar el comportamiento monetario del usuario.

“Con las tarjetas podemos crear nuestro récord crediticio más rápido, en cambio con un préstamo deberán pasar varios años para tener un antecedente de crédito”, aseveró el “coach” en finanzas.

Importancia del récord crediticio

Es importante porque es la única vía que le da acceso al crédito, en algún momento de su vida necesitará de este recurso, ya sea para educación, para un emprendimiento, para la compra de un vehículo o el financiamiento de una vivienda.

Si no tiene un récord crediticio, por muy responsable que sea con sus finanzas, no existe para las instituciones financieras y no podrá optar por ningún tipo de crédito.

Además, dentro del mismo récord crediticio existe una clasificación del riesgo determinado por el comportamiento monetario del usuario, y este puede ser clasificado como un cliente A, B o C. Esta información es de dominio público y lo condicionará frente a todas las instituciones existentes de la ciudad.

Consejos claves para las tarjetas de crédito.

1. En primer lugar es importante dejar de lado los estigmas que existen en torno a este producto, ya que el 75% de malas experiencias son el resultado del mal uso.

2. La tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario. El monto disponible de la tarjeta de crédito es una cifra que tendrás que reponer al banco al final del mes, no lo utilices inconscientemente, mide tus posibilidades económicas antes de ejecutar cualquier compra.

3. Evita a toda costa la tarjeta de crédito para disponer de efectivo.

4. Sé puntual mes a mes con la fecha de pago y no tendrás ningún problema con tu tarjeta.