Harto de los comentarios molestos de la suegra

Querida Doctora Corazón, espero que estés muy bien. Necesito tu consejo. Mi suegra últimamente hace comentarios que me molestan, pero siempre mantengo el respeto. Ella es lo más importante para mi pareja y no sé cómo decirle que le ponga un alto. Dame un consejo, por favor.

Luis, 42 años

Querido Luis, ¿y por qué no le dices tú que te molestan sus comentarios?, ¿qué crees que ocurra si le dices?, ¿no existe una relación de confianza con ella? No tienes que hacerlo con groserías o en el tono molesto que ella usa para decir los comentarios que a ti te causan ámpula. ¿Vives en su casa?, ¿estás pasando la cuarentena con ella y tu pareja? Déjame decirte que de por si la convivencia con los parientes políticos es compleja, pero si aprendemos a reconocer lo que nos molesta y lo podemos hablar, las relaciones de familia mejoran.

Por ejemplo, si tu suegra lanza indirectas sobre un hombre flojo o poco acomedido, tú tienes que revisar si te molesta porque es verdad, y no lo vas a cambiar, o porque es mentira. En ambos casos no tendrías que comprarte la indirecta, ya que no puedes cambiar la percepción de la señora, pero sí puedes cambiar cómo enfrentas lo que la señora dice. El reto de hoy es aprender a ser pacientes en todas las situaciones, y no comprarte cosas cuando no toca.