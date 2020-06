Cómo hacer “homeschool” en Honduras  

La educación en casa se practica desde hace muchos años en distintos países del mundo. Es una opción donde uno o ambos padres asumen el rol de maestros de sus hijos.

En Honduras, el homeschool está aprobado desde 2013 por el Ministerio de Educación.



Opciones. Existen dos maneras de hacer homeschool en nuestro país: por medio de currículum y por medio de una escuela acreditada. “Lo más común es hacerlo con escuela acreditada (online) de EE UU, siendo esta una educación bilingüe”, afirma Linda Gómez, mamá que ha educado a sus tres hijos (10, 12 y 14 años) en casa desde hace una década en Siguatepeque siguiendo la modalidad de currículum.



La diferencia entre ambos métodos, nos explica Linda, es que “currículum es el material a utilizar. Existen muchos sitios en internet que ofrecen estos de acuerdo con el grado. En este caso, el padre solamente compra el material, pero el padre/madre es el maestro principal del niño y hace las respectivas evaluaciones, notas, etc. Estos pueden costar desde $0 (por medio de sitios gratuitos) hasta $1,000 aproximadamente, para un año completo (para duodécimo, por ejemplo), esto varía dependiendo del grado”.



El detalle de hacer homeshool con esta opción es que se requiere el apoyo de una escuela “sombrilla”, como se le denomina.

“Se trata de buscar una escuela que valide estos estudios en Honduras, y lastimosamente existen muy pocas, nos confirma Gómez: “Pienso que esto se debe a dos razones principales: uno, ya que el homeschool como tal no ha sido algo muy conocido hay temor en involucrarse en algo nuevo y, dos, con justa razón, las escuelas no desean perder sus estudiantes presenciales y prefieren no dar esta cobertura como opción. Yo quisiera recomendar a las escuelas a que se abran a esta posibilidad, sobre todo en el momento histórico que estamos viviendo con esta pandemia”.



“Hay miles de padres con temor a enviar a sus hijos de vuelta a la escuela o cuya situación económica ya no les permite pagar la misma. En vez de perder estudiantes, pienso que deberían de abrirse a la posibilidad de ganar estudiantes en la modalidad de educación en casa”.

Aunque es educación en casa igual implica un compromiso de parte del estudiante y ambos padres.

Escuela acreditada. Con respecto a hacer escuela en casa por medio de una escuela acreditada, existen miles de opciones en internet donde se encuentra una amplia oferta académica y económica. Debe buscar una que diga “Accredited” (acreditada). “De estas están, por ejemplo, BJU Press, Abeka, Bridgeway Academy, Laurel Academy, Laurel Springs”, sugiere Linda Gómez quien ha creado en Facebook la página Aventuras en el mundo homeschool para responder las interrogantes de los padres sobre este método de enseñanza.



“La ventaja de las escuelas acreditadas en EUA es que usted compra todo el paquete, le dan los libros, la metodología y acceso a sus plataformas”, agrega Patricia de Lacayo, que vive en Tegucigalpa y desde hace diez años educa también en casa a sus tres hijos, de 13, 10 y 9 años.



Las mismas escuelas acreditadas le brindan asesoría completa para que no tengan problemas en la práctica. Otra de sus ventajas es que su hijo puede hacer la escuela en seis o hasta en 18 meses.

“Si su hijo es muy buen estudiante puede terminarla en seis meses y pasar al siguiente grado; hay multigrados también, para aquellos estudiantes que son muy buenos,” asegura Lacayo.

“En el caso de padres bilingües que desean ser maestros de sus hijos y probar otros métodos no tradicionales, recomiendo Sonlight que es el currículum con el cual tengo experiencia como maestra de mis hijos,” dice Linda.



Precios. En cuanto a costos, la matrícula en una escuela acreditada estándar es de entre $147 y $1,200 dólares. Hay otras que pueden llegar a cobrar $5,000 por matrícula, según la que elija y a qué grado va su hijo. Encuentra opciones de pago tanto mensuales como anuales. Eso sí, “con ese pago tiene derecho a todo, no va a invertir nada más. Le dan los libros, los exámenes, las respuestas, el plan de clases, acceso a la plataforma”, explica Patricia de Lacayo, quien es mercadóloga y docente universitaria.

Hay escuelas que ofrecen incluso tutorías online para cuando el alumno lo necesite. Además, el estudiante sale graduado de un colegio americano.

“Una de las cosas de las que debemos estar seguros es que la escuela esté certificada, porque en caso de que decidan reincorporar a sus hijos al sistema tradicional aquí en Honduras no tengan problemas con la validación de notas y grados aprobados.”





Reto para los padres.Tampoco es necesario que los padres sean docentes para convertirse en el maestro en casa de sus hijos. Pero si se requiere que ambos asumen el rol con paciencia, responsabilidad y compromiso. Aunque en la mayoría de los casos recae en la madre el rol de tutora como fue el caso de nuestras entrevistadas.

Ambas coinciden que, si bien, ellas tuvieron que hacer una pausa en sus carreras profesionales para dedicarse a la formación de sus hijos en los años cruciales de su infancia, no significa que madres que trabajan a tiempo completo no puedan lograrlo. Depende de la edad de sus hijos y cómo organicen su tiempo.Actualmente ellas trabajan a medio tiempo y al paralelo han emprendido proyectos personales sin dejar de educar a sus hijos en casa.



Amplio. Existen incluso currículums para padres con hijos con necesidades especiales y que desean educarlos en casa ellos mismos o con tutor.



El homeschool es una formación personalizada y puede implementarse también con alumnos de escuelas públicas o que no siguen plan de estudio bilingüe.

“Sí se puede, ya que esto es algo ya aprobado por el Ministerio de Educación. En este caso, los niños no llevarían educación bilingüe con material de EE UU, sino que sería un entendido con la escuela sombrilla qué material estarán usando, cómo se llevarán a cabo las evaluaciones, etc.”, explica Gómez, fotógrafa profesional y diseño gráfico.



Responsabilidad. “Otra ventaja que tiene esto es que llega el momento en que los hijos logran una total independencia. Mis hijos a estas alturas hacen escuela totalmente solos. A mí me toca revisar o ver temas puntuales que ellos necesitan”, cuenta Patricia Lacayo. “Los tres estaban en la escuela normal, pero era difícil por el horario tan extendido. Se levantaban a las 5:00 am y regresaban a las 4:00 pm. Empezábamos a hacer tareas desde las 5:00 pm hasta las 9:00 y 10:00 pm, no había infancia”.



Con el método homeshool, los padres organizan y optimizan el horario de sus hijos, de tal forma que los niños tienen más tiempo para compartir en familia o para tomar clases extracurriculares de música, danza o deporte, según su interés.





Según expertos, el perfil de un niño educado en casa es analítico, autodidacta, disfruta estar en familia, es empático, sociable

y entusiasta.







Unión familiar.Ambas madres coinciden en que no se arrepienten de haber adoptado este sistema. “Hay tiempo para que compartamos, para que nos divirtamos, hacer nuestras oraciones, hay más armonía, comprensión, unidad. Es una familia más fortalecida al estar en casa. Yo veo a mi familia antes de y después de (homeschool) y hay una gran diferencia’, confiesa Patricia, que también es Master y asesora en educación familiar por medio del programa www. nuestrafamilia.hn y a través de su página en Facebook Laca-Homeschool comparte tanto su experiencia como información de educar en casa.

“Aunque al inicio tenía temores e incertidumbres, sin duda, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. En este momento estoy completamente satisfecha y orgullosa del desarrollo de mis hijos a través del homeschool”, afirma Linda.

“He logrado fortalecer a diario su vida espiritual, lo cual es muy valioso. Académicamente, sé que están mucho más avanzados de lo que yo estuve a su edad, esto debido a la ayuda de Dios primeramente, y en segundo lugar, sencillamente por el valor de una educación personalizada.”

“Sin embargo, lo más valioso para mi ha sido que nuestra relación diaria no sea interrumpida porque tienen que salir corriendo a la escuela y vernos ya cansados por la tarde para hacer más tareas! Por estas razones valiosas, a parte de que en el caso de una educación bilingüe, es mucho más económico, yo lo recomiendo a las familias que tengan las condiciones y el deseo de hacerlo.”





Observaciones

- En caso de que los padres no sean bilingües, se recomienda buscar la ayuda de un tutor para ayudarles.

- Es necesario que los padres se asesoren bien y analicen si tendrán la paciencia y las condiciones para realizar este trabajo.

- El homeschool está diseñado para brindar mayor libertad a las familias, como flexibilidad en el horario, y sobre todo aprovechar que pueden pasar más tiempo juntos.





Modalidades de homeschool en Honduras





1. Organizar su propio currículum y el apoyo de una escuela “sombrilla” en Honduras que supervise dichos estudios, con la responsabilidad de inscribir a los niños en el sistema bajo la modalidad de educación en casa.



2. Con escuela acreditada en EE UU (la institución le envía toda la metodología de estudios, notas y diploma a padres). Además, se tramita legalmente la validación de estudios por medio de un abogado (una vez terminado el año escolar), así como el traslado de escuela en EE UU a Honduras.

Otras instituciones sugeridas

Seton Home Study School

Kolbe Academy



Nobis Pacem



Colegio Hebrón

Fecundus Eduction

Time 4Learning



Mati Homeschool