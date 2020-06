Remedo de "Youtubers" lo tienen cansado

Hola Doctora Corazón, tengo unos primos que se creen youtubers, pero suben puras burradas. Lo peor del caso es que ellos se creen como los artistas más grandes del planeta, cuando sólo hacen el ridículo. Y de verdad, no lo digo en mala onda, todos se burlan de ellos, pero no sé cómo decirles que no la arman para eso y que mejor se pongan a trabajar. Bueno, para rematar, hasta se ponen a cantar. No por favor. Ayúdanos.

Daniel M.



Querido Daniel, ¿en qué te estorba que se burlen de ellos?, ¿tu qué ganas o qué pierdes con eso? Si a tus primos les gusta ser youtubers es su decisión. Ellos, al igual que tú, tienen derecho a hacer de su vida un papalote, mientras no cometan delitos. ¿A ti te causa alguna herida que tus primos hagan el ridículo? Te recuerdo que es su ridículo. Y si a ellos no les importa hacer el ridículo, ¿a ti porque sí?