A vestir como “mujercitas” con la moda victoriana

Los fanáticos de la película dirigida por Greta Gerwig y sus modas están haciendo estallar Instagram con atuendos de las hermanas Jo, Meg, Beth y Amy, así como su lindo vecino Laurie, que viste elegantes atuendos de la época, camisas y pantalones de cintura alta.



Los conjuntos de inspiración retro, con cuellos altos, volantes y faldas de cobertura completa también están de moda entre las marcas de alta gama, incluidas Gucci, Chanel y Dior.



“Hay una tensión de romanticismo que impregna la moda en 2020”, dice la historiadora Laura Anne Gust.



“‘Mujercitas’ realmente habla de ese deseo de escapar a un momento más simple y saludable. Además, los trajes son hermosos y únicos y realmente se destacan en las redes sociales. Hay algo en esta película que la hace más moderna y fresca, especialmente con los trajes”.



Eso fue intencional, le dice Jacqueline Durran, diseñadora de vestuario nominada al Oscar, a The Post.



“[La directora] Greta Gerwig quería que la película se sintiera viva y moderna, no como una película de época”, dice Durran, cuyo currículum incluye el drama de los años treinta Expiación y Orgullo y prejuicio, de Keira Knightley.



“Así que traté de presentarme con ropa apropiada para la época, pero deja que [las actrices] las diseñen de la manera que se sientan cómodas”. Eso significaba blusas desabrochadas, colores brillantes y combinaciones sorprendentes, como una enagua simple con alas de hadas o una chaqueta verde de estilo militar con bordados grises adornados. No hay una falda de aro rígida a la vista.





