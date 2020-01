Enojada con vecina chismosa

Doctora Corazón, mi vecina es una chismosa y ya no sé qué hacer para que cierre la bocota. El otro día mi esposo llegó a la casa bien enojado porque le habían dicho que yo lo engañaba, que meto a otros hombres a la casa. Por suerte, mi esposo me tiene confianza y me cree a mí, pero mi duda es si puedo demandar o algo a esta vecina que se la pasa de chismosa.

Solo echándole a la Policía va a aprender a no meterse en lo que no le llaman, qué le importa si yo meto a otros hombres o no, mientras él no se entere no hay problema, como dice el refrán: ojos que no ven, corazón que no siente.. La indignada, 22 años

Respuesta

Querida indignada, tal vez esa vecina pueda demandarte a ti porque pones en riesgo al vecindario al meter a cualquiera en tu casa. Y supongo que no hiciste un compromiso de exclusividad sexual con tu esposo, y por eso vives bajo tu dicho de que “ojos que no ven, corazón que no siente”.

Ojalá que puedas hablar con tu esposo y puedas decirle que así como tú tienes sexo con cualquiera, él también puede hacerlo con cualquier mujer que se le atraviese en su trabajo. Supongo que tú te sentirás bien, pues “ojos que no ven, corazón que no siente”.